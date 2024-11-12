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Вопрос практически решен: кто станет госсекретарем США при Трампе

СМИ: Трамп назначит госсекретарем сенатора Рубио

сегодня, 09:54
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Кравцев Сергей

Ожидается, что Дональд Трамп назначит сенатора США Марко Рубио на должность государственного секретаря. Это позволит родившемуся во Флориде политику стать первым латиноамериканцем на посту главного дипломата Америки после вступления в должность избранного президента-республиканца в январе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Вопрос практически решен: кто станет госсекретарем США при Трампе

Марко Рубио. Фото из открытых источников

В материале говорится, Рубио можно назвать политиком, который прославился тем, что делал резкие заявления и в последние годы он выступал за жесткую внешнюю политику в отношении геополитических врагов Америки, включая Китай, Иран и Кубу.

За последние несколько лет он смягчил некоторые из своих позиций, чтобы больше соответствовать взглядам Трампа. Избранный президент обвиняет прошлых президентов США в том, что они вели Америку к дорогостоящим и бесполезным войнам, и настаивает на более сдержанной внешней политике.

Хотя Трамп, известный своей переменчивостью, всегда мог изменить свое решение в последнюю минуту, по словам источников, он, по всей видимости, уже определился со своим выбором.

Новая администрация столкнется с миром, который станет более нестабильным и опасным, чем он был, когда Трамп вступил в должность в 2017 году: в Украине и на Ближнем Востоке бушуют войны, а Китай все теснее сближается с врагами США — Россией и Ираном.

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Также издание "Комментарии" сообщало – экс-глава Госдепа рассказал, как изменится позиция Трампа по Украине после 20 января.




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