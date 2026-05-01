Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Вот и все: Трамп не заложил военную помощь Украине в проект бюджета США на 2027 год
Вот и все: Трамп не заложил военную помощь Украине в проект бюджета США на 2027 год

Рекордные расходы на собственную оборону: Белый дом просит у Конгресса 1,5 триллиона долларов

1 мая 2026, 18:56
Недилько Ксения

Администрация американского президента Дональда Трампа полностью вычеркнула финансирование военной поддержки для Украины по специальной программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) по проекту своего оборонного бюджета на 2027 финансовый год.

Трамп и Зеленский

Об этом стало официально известно в ходе специальных слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам. Члены профильного комитета прямо поинтересовались у представителей Министерства обороны, правильно ли они трактуют представленный документ и действительно ли там не предусмотрены деньги на закупку оружия для ВСУ.

"Да, это верно. В этом бюджете нет финансирования USAI", — ответил на прямой вопрос сенаторов исполняющий обязанности финансового руководителя Пентагона Джулс Херст.

Стоит отметить, что программа USAI действует с 2016 года и выступает ключевым механизмом, позволяющим американскому оборонному ведомству заказывать и покупать новую военную технику и вооружение для украинской армии непосредственно у производителей.

На фоне полного отсутствия упоминаний об Украине Белый дом Трампа подал запрос на беспрецедентное увеличение собственных военных расходов. Общий объем оборонного бюджета США на 2027 год хотят установить на уровне почти 1,5 триллиона долларов. Это абсолютный исторический рекорд и на 50% превышает текущие расходы страны на армию.

Окончательное принятие этого финансового документа остается за Конгрессом США, где законодатели могут внести свои правки и вернуть помощь. Процесс обсуждения традиционно продлится до осени.

Отметим, что Президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений после переговоров с Владимиром Путиным. Глава Белого дома убежден, что реальное положение дел на фронте отличается от того, что освещают медиа, и заявил о критическом положении ВСУ.



