Глава Пентагона Ллойд Остин занимается генерацией "идиотских заявлений", когда говорит, что нет смысла разрешать Украине бить западным оружием по территории РФ или, что в России зафиксировано присутствие военных из КНДР, но нужно разобраться, что они там делают. В частности, об этом заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Ллойд Остин

"Я так понимаю, Ллойд Остин решил завершить свою карьеру министра обороны США как абсолютно профнепригодный офицер высшего ранга, с гипертрофированной латентной позицией формата: “мне остался месяц до пенсии!”? Прекрасная перспектива", — заявил Коваленко.

По его словам, Остин призывает не наносить ударов по российским НПЗ”, не видит войск КНДР в России, а когда видит, то говорит, что не понимает, что они там делают. Из серии абсурдных, говорит эксперт, и заявление о том, что не нужно бить по авиабазам России ATACMS, так как там якобы нет российской авиации.

"Вот они перлы от профнепригодного министра обороны, страны, которая должна демонстрировать решимость и готовность противостояния с тоталитарными режимами и диктатурами", — говорит Коваленко.

При этом он признает, что есть такое понятие как политкорректность и фактаж, но, сильные исторические лидеры были сильны своей решимостью, без этих эфемерных условностей.

"Мог бы войти в историю как победитель, а войдёт, как слабак. Рузвельт, Черчилль, Трумэн, Тэтчер, Рейган… была эпоха, но живём мы в мире аморфных и бесхребетных слабаков. Позор западного мира, шанс для деспотии и тоталитаризма. Толирастия никогда не победит тоталитаризм", — заявил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как РФ будет скрывать участие войск КНДР в войне против Украины.



