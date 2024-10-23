Войдет в историю как слабак: в Украине назвал Остина профнепригодным офицером

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Ткачик Олеся
Глава Пентагона Ллойд Остин занимается генерацией "идиотских заявлений", когда говорит, что нет смысла разрешать Украине бить западным оружием по территории РФ или, что в России зафиксировано присутствие военных из КНДР, но нужно разобраться, что они там делают. В частности, об этом заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Ллойд Остин
По его словам, Остин призывает не наносить ударов по российским НПЗ”, не видит войск КНДР в России, а когда видит, то говорит, что не понимает, что они там делают. Из серии абсурдных, говорит эксперт, и заявление о том, что не нужно бить по авиабазам России ATACMS, так как там якобы нет российской авиации.
При этом он признает, что есть такое понятие как политкорректность и фактаж, но, сильные исторические лидеры были сильны своей решимостью, без этих эфемерных условностей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как РФ будет скрывать участие войск КНДР в войне против Украины.
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