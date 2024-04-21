"Война без конца": Маск пессимистично отреагировал на помощь США для Украины

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Лиля Воробьева
Миллиардер из Соединенных Штатов Илон Маск написал свой комментарий по поводу одобрения Палатой представителей американского Конгресса законопроекта о выделении дополнительной помощи для Украины, которая составит почти 61 млрд долларов. Он обнародовал в сети X свой ответ на сообщения американского бизнесмена Дэвида Сакса, что не одобряет продолжение оказания помощи Украине.
Илон Маск (фото из открытых источников)
"Моя величайшая озабоченность заключается в отсутствии стратегии выхода, просто вечная война, в которой дети погибают в окопах от артиллерии или перезарядных пулеметов и снайперов на минных полях", — написал Илон Маск.
Вчера, 20 апреля, на заседании в Палате представителей Соединенных Штатов (нижняя палата Конгресса) 311 конгрессменов проголосовали за одобрение законопроекта о поддержке Украины объемом почти 61 млрд долларов.
Его еще предстоит рассмотреть в Сенате (верхняя палата Конгресса), а позже должен подписать американский президент Джо Байден, положительно откликнувшийся на голосование в Палате представителей. Сенат США будет рассматривать законопроект во вторник, 23 апреля 2024 года.
Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что позитивное для нас голосование в Конгрессе стало показателем стратегического решения американских элит по отношению к войне. "Партия изоляции" и сторонники умиротворения России остались в меньшинстве, избран путь силового принуждения агрессора к миру, отмечает он.
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Аванэс
21 апреля 2024, 21:33
Ігор Точно...А попутно идёт зачистка территории...Уничтожают,в первую очередь,мужское славянское население,а для женщин России завозят таджиков,узбеков и т.д.(всё население южных республик бывшего Союза)...А для Украины приготовлены рекомендации по завозу мигрантов из Ливии,Алжира,Марокко и т.д...Якобы без них экономику ну никак не восстановить...А юг Украины приготовлен под проект "Новый Иерусалим"...А вы,славяне,грызите друг другу глотки- чем меньше мужчин после войны останется,тем легче будет навязать на этих землях свои порядки...
Ігор
21 апреля 2024, 19:55
Так воно і зрозуміло. Всі вимоги зняли, не кредит, а подарунок. Це не захист чи боротьба за цінності - це конфлікт між верхівками. З України зробили полігон ті, хто користується не обмеженою владою. Навмисно стравили один з одним на знищення. Пропаганда Портнікова-Соловйова зробила все, щоб жодна сторона не прийме існування іншої.