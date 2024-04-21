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"Война без конца": Маск пессимистично отреагировал на помощь США для Украины

Маск подчеркнул, что обеспокоен отсутствием стратегии выхода

21 апреля 2024, 20:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Миллиардер из Соединенных Штатов Илон Маск написал свой комментарий по поводу одобрения Палатой представителей американского Конгресса законопроекта о выделении дополнительной помощи для Украины, которая составит почти 61 млрд долларов. Он обнародовал в сети X свой ответ на сообщения американского бизнесмена Дэвида Сакса, что не одобряет продолжение оказания помощи Украине.

"Война без конца": Маск пессимистично отреагировал на помощь США для Украины

Илон Маск (фото из открытых источников)

"Моя величайшая озабоченность заключается в отсутствии стратегии выхода, просто вечная война, в которой дети погибают в окопах от артиллерии или перезарядных пулеметов и снайперов на минных полях", — написал Илон Маск.

Вчера, 20 апреля, на заседании в Палате представителей Соединенных Штатов (нижняя палата Конгресса) 311 конгрессменов проголосовали за одобрение законопроекта о поддержке Украины объемом почти 61 млрд долларов.

Его еще предстоит рассмотреть в Сенате (верхняя палата Конгресса), а позже должен подписать американский президент Джо Байден, положительно откликнувшийся на голосование в Палате представителей. Сенат США будет рассматривать законопроект во вторник, 23 апреля 2024 года.


Напомним, что "Комментарии" писали о помощи Украине от США . Глава украинского государства Владимир Зеленский уже поблагодарил США за помощь, которая, по его словам, "поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба народа сильнее".

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что позитивное для нас голосование в Конгрессе стало показателем стратегического решения американских элит по отношению к войне. "Партия изоляции" и сторонники умиротворения России остались в меньшинстве, избран путь силового принуждения агрессора к миру, отмечает он.
 



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Обсуждения

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Аванэс

21 апреля 2024, 21:33

Ігор Точно...А попутно идёт зачистка территории...Уничтожают,в первую очередь,мужское славянское население,а для женщин России завозят таджиков,узбеков и т.д.(всё население южных республик бывшего Союза)...А для Украины приготовлены рекомендации по завозу мигрантов из Ливии,Алжира,Марокко и т.д...Якобы без них экономику ну никак не восстановить...А юг Украины приготовлен под проект "Новый Иерусалим"...А вы,славяне,грызите друг другу глотки- чем меньше мужчин после войны останется,тем легче будет навязать на этих землях свои порядки...

Ігор

21 апреля 2024, 19:55

Так воно і зрозуміло. Всі вимоги зняли, не кредит, а подарунок. Це не захист чи боротьба за цінності - це конфлікт між верхівками. З України зробили полігон ті, хто користується не обмеженою владою. Навмисно стравили один з одним на знищення. Пропаганда Портнікова-Соловйова зробила все, щоб жодна сторона не прийме існування іншої.


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