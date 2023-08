Война должна закончиться до конца 2023-го: Фейгин раскрыл план Байдена

Позиция Запада, в частности США, что Украине нужно соглашаться на переговоры с Россией не просто циркулирует в информационном пространстве. Она становится подавляющей. И вскоре мы можем увидеть всяческие этому проявления. Как передает портал "Комментарии", об этом во время эфира на своем ютуб-канале рассказал известный правозащитник, блогер Марк Фейгин.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Я уже говорил, что Байден и американская администрация хотят закончить войну (в Украине – ред.) до конца 2023 года. Это их расчётный план", – заявил Марк Фейгин.

При этом он пояснил, что речь, конечно же, идет об активной военной фазе. То есть, когда ожесточённых боев будет становиться все меньше и война перейдет в позиционную.

Правозащитник считает, что Джо Байден и его окружение хотят любым способом добиться того, чтобы до выборов с США война в Украине была закончена. Основная задача – иметь, что "продавать" Байдену на выборах и с чем идти к избирателям. Главный тезис, который будет продвигать Байден – ему и американскому народу удалось спасти Украину, и Украина сохранилась, как государство.

Читайте также на портале "Комментарии" — один из основных кандидатов от Республиканской партии в президенты США, Дональд Трамп, в очередной раз заявил, что Штаты должны прекратить поддерживать Украину в войне против России. Ранее в The New York Times вышла статья, в которой отмечалось, что нынешние американские власти (Демпартия) якобы недовольны недостаточно быстрым, по их мнению, наступлением Украины и рассеиванием сил. Между тем, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в совместной с директором "Проекта критических угроз" Фредериком Каганом статье в The Washington Post отмечает, что Украина может добиться значительных успехов в начавшемся в начале лета контрнаступлении. О чем говорят эти заявления, сомнения и отрицание сомнений? Чего Украине в обозримом будущем ожидать от США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.