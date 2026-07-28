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Война против Ирана затягивается: что теперь произошло с рейтингом Трампа

Несмотря на рост президентского рейтинга, большинство жителей США заявили, что Белый дом так и не объяснил цели военной кампании

28 июля 2026, 08:30
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Кравцев Сергей

Поддержка военной кампании США против Ирана продолжает снижаться, достигнув одного из самых низких уровней с начала конфликта. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Reuters/Ipsos, которое также зафиксировало небольшой рост рейтинга президента Дональда Трампа.

Война против Ирана затягивается: что теперь произошло с рейтингом Трампа

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Согласно опросу, лишь 33% американцев одобряют участие США в войне с Ираном. Это минимальный показатель за последние пять месяцев, в течение которых продолжается вооруженное противостояние. При этом уровень одобрения деятельности Трампа вырос до 37%, прибавив три процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Однако исследование показало и другую тенденцию. Почти семь из десяти опрошенных считают, что президент так и не смог четко объяснить американцам, какие именно цели преследует Вашингтон в конфликте с Тегераном. Подобного мнения придерживаются не только демократы и независимые избиратели, но и около 40% сторонников Республиканской партии.

Как отмечает Reuters, за последние месяцы Трамп неоднократно по-разному формулировал задачи военной операции, называя среди них недопущение создания Ираном ядерного оружия, уничтожение его ракетного потенциала и даже содействие политическим изменениям внутри страны. В Белом доме при этом подчеркивают, что администрация не ориентируется на результаты социологических исследований, а главным приоритетом остается предотвращение появления у Тегерана ядерного оружия.

Дополнительным фактором общественного недовольства стали экономические последствия войны. После начала конфликта цены на бензин в США заметно выросли, усилив давление на семейные бюджеты. На этом фоне независимые избиратели все чаще выражают доверие демократам в вопросах экономической политики, что может существенно повлиять на расстановку сил перед промежуточными выборами в Конгресс, запланированными на ноябрь.

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