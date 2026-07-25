Война с Ираном может прекратиться: над чем задумались в США

Администрация президента США Дональда Трампа столкнулась с серьезными трудностями при попытке получить дополнительное финансирование военной кампании против Ирана. Новый пакет расходов фактически застопорился в Конгрессе, вынуждая Белый дом искать альтернативные способы обеспечения операции средствами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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По информации агентства, затянувшиеся споры вокруг финансирования лишь усилили напряженность между администрацией президента и американскими законодателями.

Собеседники издания утверждают, что сам Дональд Трамп не проявляет высокой активности в переговорах с конгрессменами, рассчитывая заручиться поддержкой инициативы. В то же время многие члены Конгресса не спешат одобрять дополнительные военные расходы, опасаясь негативных последствий для экономики на фоне роста мировых цен на энергоносители.

Дополнительным фактором неопределенности стали масштабные торговые тарифы, недавно объявленные администрацией США. По мнению аналитиков, они также способны усилить инфляционное давление и повлиять на стоимость топлива для американских потребителей.

Несмотря на это, Дональд Трамп публично демонстрирует уверенность в благоприятном развитии ситуации. Во время выступления в штате Джорджия он заявил, что цены на нефть со временем могут не только стабилизироваться, но и оказаться ниже прежних уровней. Президент призвал американцев проявить терпение, подчеркнув, что для достижения результата потребуется время.

Как отмечает Bloomberg, источником такого оптимизма являются оценки бывших американских чиновников, которые считают, что военный потенциал Ирана для нанесения масштабного ответного удара может быть существенно ослаблен уже в ближайшие недели. Однако отсутствие согласованного финансирования остается одним из ключевых вызовов для дальнейших действий администрации США.

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