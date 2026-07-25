Війна з Іраном може припинитися: над чим замислились у США

Адміністрація президента США Дональда Трампа зіштовхнулася із серйозними труднощами при спробі отримати додаткове фінансування військової кампанії проти Ірану. Новий пакет витрат фактично зупинився у Конгресі, змушуючи Білий дім шукати альтернативні засоби забезпечення операції засобами. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

США. Фото: із відкритих джерел

За інформацією агентства, суперечки навколо фінансування, що тривали, лише посилили напруженість між адміністрацією президента і американськими законодавцями.

Співрозмовники видання стверджують, що сам Дональд Трамп не виявляє високої активності у переговорах із конгресменами, розраховуючи заручитися підтримкою ініціативи. Водночас, багато членів Конгресу не поспішають схвалювати додаткові військові витрати, побоюючись негативних наслідків для економіки на тлі зростання світових цін на енергоносії.

Додатковим чинником невизначеності стали масштабні торгівельні тарифи, які нещодавно оголошені адміністрацією США. На думку аналітиків, вони також здатні посилити інфляційний тиск та вплинути на вартість палива для американських споживачів.

Незважаючи на це, Дональд Трамп публічно демонструє впевненість у сприятливому розвитку ситуації. Під час виступу в штаті Джорджія він заявив, що ціни на нафту з часом можуть не тільки стабілізуватися, а й виявитися нижчими за колишні рівні. Президент закликав американців виявити терпіння, наголосивши, що для досягнення результату потрібен час.

Як зазначає Bloomberg, джерелом такого оптимізму є оцінки колишніх американських чиновників, які вважають, що військовий потенціал Ірану для завдання масштабного удару у відповідь може бути суттєво ослаблений вже найближчими тижнями. Однак відсутність узгодженого фінансування залишається одним із ключових викликів для подальших дій адміністрації США.

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