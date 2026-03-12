logo

Война с Ираном может выйти боком: почему в США разгорелся новый скандал

Пока Трамп говорит о ядерной угрозе, глава Пентагона фактически описывает операцию как возмездие и это вызывает тревогу среди экспертов

12 марта 2026, 15:14
Кравцев Сергей

В США развернулась дискуссия вокруг риторики руководства страны по поводу войны против Ирана. Если президент Дональд Трамп объясняет необходимость операции угрозой ядерной программы Тегерана, то министр обороны Пит Гегсет говорит о ней гораздо жестче, как об акте возмездия. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на журналиста Грег Джаффе.

Война с Ираном может выйти боком: почему в США разгорелся новый скандал

Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

По данным издания, в 2005 году Гегсет добровольно поехал служить в Ирак после сообщений о теракте, в результате которого погибли 18 детей. Тогда он говорил о борьбе со злом и моральном долге американских военных.

Вернувшись со службы, будущий глава Пентагона поддерживал стратегию генерала Дэвида Петреуса, предполагавшую защиту гражданского населения, восстановление городов и сотрудничество с местными общинами.

Впрочем, впоследствии его взгляды изменились. Сегодня Гегсет описывает операцию против Ирана совсем другими словами.

"Их война против американцев стала нашим возмездием", — заявил он.

По его словам, цель военной кампании состоит в том, чтобы "круглосуточно сыпать смерть и разрушение с неба".

Именно Гегсет, как сообщает NYT, утвердил название операции – "Эпическая ярость". Ранее в Пентагоне традиционно использовали более сдержанные названия типа "Непреклонная свобода". По мнению журналистов, новое название намеренно подчеркивает риторику мести.

Министр убежден, что именно высокие идеалы стали причиной неудач США в войнах в Ираке и Афганистан. По его мнению, сила армии состоит не в моральной миссии, а в способности быстро уничтожать врага.

Критики такого подхода предупреждают: отсутствие четких моральных целей может иметь серьезные последствия для самих военных после окончания войны.

В то же время, отмечает NYT, позиция Гегсета во многом отражает взгляды Дональда Трампа, давно скептически относящегося к идее глобальной миссии США по распространению демократии в мире.

Читайте на портале "Комментарии" — Иран собирается ударить по Калифорнии: Трамп отреагировал.




Источник: https://www.nytimes.com/2026/03/12/us/politics/hegseth-iran-war.html
