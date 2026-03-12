Війна з Іраном може вийти боком: чому у США розгорівся новий скандал

У США розгорнулася дискусія навколо риторики керівництва країни щодо війни проти Ірану. Якщо президент Дональд Трамп пояснює необхідність операції загрозою ядерної програми Тегерана, то міністр оборони Піт Гегсет говорить про неї значно жорсткіше, як про акт відплати. Про це пише The New York Times із посиланням на журналіста Ґреґ Джаффе.

Піт Хегсет. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, у 2005 році Гегсет добровільно поїхав служити до Іраку після повідомлень про теракт, унаслідок якого загинули 18 дітей. Тоді він говорив про боротьбу зі злом і моральний обов’язок американських військових.

Повернувшись зі служби, майбутній глава Пентагону підтримував стратегію генерала Девіда Петреуса, що передбачала захист цивільного населення, відбудову міст і співпрацю з місцевими громадами.

Втім, згодом його погляди змінилися. Сьогодні Гегсет описує операцію проти Ірану зовсім іншими словами.

"Їхня війна проти американців стала нашою відплатою", — заявив він.

За його словами, мета військової кампанії полягає у тому, щоб "цілодобово сипати смерть і руйнування з неба".

Саме Гегсет, як повідомляє NYT, затвердив назву операції — "Епічна лють". Раніше в Пентагоні традиційно використовували більш стримані назви на кшталт "Непохитна свобода". На думку журналістів, нова назва навмисно підкреслює риторику помсти.

Міністр переконаний, що саме "високі ідеали" стали причиною невдач США у війнах в Іраку та Афганістан. На його думку, сила армії полягає не у моральній місії, а у здатності швидко знищувати ворога.

Критики такого підходу попереджають: відсутність чіткої моральної мети може мати серйозні наслідки для самих військових після завершення війни.

Водночас, зазначає NYT, позиція Гегсета багато у чому відображає погляди Дональда Трампа, який давно скептично ставиться до ідеї глобальної місії США щодо поширення демократії у світі.

