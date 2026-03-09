logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Война станет еще жестче: откуда США призывают срочно уезжать своих дипломатов
commentss НОВОСТИ Все новости

Война станет еще жестче: откуда США призывают срочно уезжать своих дипломатов

NYT пишет о том, что ситуация в Саудовской Аравии может резко обостриться

9 марта 2026, 07:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Государственный департамент США выдал приказ сотрудникам дипломатической миссии как можно скорее покинуть Саудовскую Аравию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "New York Times", со ссылкой на источники, которые ознакомлены с ситуацией.

Война станет еще жестче: откуда США призывают срочно уезжать своих дипломатов

США. Фото: из открытых источников

"Этот шаг Госдепартамента означает, что американские официальные лица осознают риски, которые нарастают в регионе", – говорится в материале.

Журналисты уточнили, этот приказ касается посольства США в Эр-Рияде, которое подверглось нескольким атакам со стороны Ирана. Людям рекомендуется избегать эти районы и выдано предупреждение о безопасности для американцев в Эр-Рияде, Джидде и Дахране, где расположены консульства США. Сотрудников этих консульств также готовят к отъезду.

Отмечается, что это первый такой приказ, выданный с начала ударов по Ирану 28 февраля.

Недавно старшие дипломаты в Саудовской Аравии сами обратились в Вашингтон с запросом на обязательный отъезд – и ожидали одобрения из-за частых атак.

После первых авиаударов по Ирану иранские военные ответили залпами ракет и беспилотников по странам региона, в частности арабским государствам Персидского залива, где есть американские базы, военное присутствие или которые считаются партнерами США и Израиля. NYT отмечает, что это разозлило некоторые из этих правительств на Иран и напугало людей по всему региону.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг призывы к новому перемирию с Израилем и США и фактически подтвердил сотрудничество Тегерана с Москвой. В Вашингтоне в ответ заявили, что любая поддержка России не меняет ситуацию на поле противостояния. В интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News Арагчи заявил, что предыдущие договорённости о прекращении огня уже были нарушены Израилем и Соединёнными Штатами. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2026/03/08/world/middleeast/state-department-diplomats-saudi-arabia-departure.html
Теги:

Новости

Все новости