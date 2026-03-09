Война станет еще жестче: откуда США призывают срочно уезжать своих дипломатов

Государственный департамент США выдал приказ сотрудникам дипломатической миссии как можно скорее покинуть Саудовскую Аравию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "New York Times", со ссылкой на источники, которые ознакомлены с ситуацией.

США. Фото: из открытых источников

"Этот шаг Госдепартамента означает, что американские официальные лица осознают риски, которые нарастают в регионе", – говорится в материале.

Журналисты уточнили, этот приказ касается посольства США в Эр-Рияде, которое подверглось нескольким атакам со стороны Ирана. Людям рекомендуется избегать эти районы и выдано предупреждение о безопасности для американцев в Эр-Рияде, Джидде и Дахране, где расположены консульства США. Сотрудников этих консульств также готовят к отъезду.

Отмечается, что это первый такой приказ, выданный с начала ударов по Ирану 28 февраля.

Недавно старшие дипломаты в Саудовской Аравии сами обратились в Вашингтон с запросом на обязательный отъезд – и ожидали одобрения из-за частых атак.

После первых авиаударов по Ирану иранские военные ответили залпами ракет и беспилотников по странам региона, в частности арабским государствам Персидского залива, где есть американские базы, военное присутствие или которые считаются партнерами США и Израиля. NYT отмечает, что это разозлило некоторые из этих правительств на Иран и напугало людей по всему региону.

