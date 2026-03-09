logo_ukra

Війна стане ще жорсткішою: звідки США закликають терміново виїхати своїх дипломатів
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна стане ще жорсткішою: звідки США закликають терміново виїхати своїх дипломатів

NYT пише про те, що ситуація в Саудівській Аравії може різко загостритися

9 березня 2026, 07:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Державний департамент США видав наказ співробітникам дипломатичної місії якнайшвидше залишити Саудівську Аравію. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "New York Times", з посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією.

Війна стане ще жорсткішою: звідки США закликають терміново виїхати своїх дипломатів

США. Фото: із відкритих джерел

"Цей крок Держдепартаменту означає, що американські офіційні особи усвідомлюють ризики, що наростають у регіоні", – йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, цей наказ стосується посольства США в Ер-Ріяді, яке зазнало кількох атак з боку Ірану. Людям рекомендується уникати цих районів і видано попередження про безпеку для американців в Ер-Ріяді, Джидді та Дахрані, де розташовані консульства США. Співробітників цих консульств також готують до від'їзду.

Зазначається, що це перший такий наказ, виданий із початку ударів по Ірану 28 лютого.

Нещодавно старші дипломати в Саудівській Аравії самі звернулися до Вашингтона із запитом на обов'язковий від'їзд – і чекали на схвалення через часті атаки.

Після перших авіаударів по Ірану іранські військові відповіли залпами ракет і безпілотників країнами регіону, зокрема арабським державам Перської затоки, де є американські бази, військова присутність або які вважаються партнерами США та Ізраїлю. NYT зазначає, що це розлютило деякі з цих урядів на Іран і налякало людей по всьому регіону.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відкинув заклики до нового перемир'я з Ізраїлем та США та фактично підтвердив співпрацю Тегерана з Москвою. У Вашингтоні у відповідь заявили, що будь-яка підтримка Росії не змінює ситуації на полі протистояння. В інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News Арагчі заявив, що попередні домовленості про припинення вогню вже було порушено Ізраїлем та Сполученими Штатами.




Джерело: https://www.nytimes.com/2026/03/08/world/middleeast/state-department-diplomats-saudi-arabia-departure.html
