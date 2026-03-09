Війна стане ще жорсткішою: звідки США закликають терміново виїхати своїх дипломатів

Державний департамент США видав наказ співробітникам дипломатичної місії якнайшвидше залишити Саудівську Аравію. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "New York Times", з посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією.

США. Фото: із відкритих джерел

"Цей крок Держдепартаменту означає, що американські офіційні особи усвідомлюють ризики, що наростають у регіоні", – йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, цей наказ стосується посольства США в Ер-Ріяді, яке зазнало кількох атак з боку Ірану. Людям рекомендується уникати цих районів і видано попередження про безпеку для американців в Ер-Ріяді, Джидді та Дахрані, де розташовані консульства США. Співробітників цих консульств також готують до від'їзду.

Зазначається, що це перший такий наказ, виданий із початку ударів по Ірану 28 лютого.

Нещодавно старші дипломати в Саудівській Аравії самі звернулися до Вашингтона із запитом на обов'язковий від'їзд – і чекали на схвалення через часті атаки.

Після перших авіаударів по Ірану іранські військові відповіли залпами ракет і безпілотників країнами регіону, зокрема арабським державам Перської затоки, де є американські бази, військова присутність або які вважаються партнерами США та Ізраїлю. NYT зазначає, що це розлютило деякі з цих урядів на Іран і налякало людей по всьому регіону.

