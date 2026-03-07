logo

Война в Иране может обостриться: к какому решению все ближе Трамп
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Иране может обостриться: к какому решению все ближе Трамп

NBC News пишет о том, что Трамп проявлял интерес к идее разместить войска США в Иране

7 марта 2026, 08:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп выражал серьезный интерес к идее размещения американских войск на территории Ирана. При этом важно обратить внимание на нюанс – речь шла не о наземном вторжении, а об контингенте для конкретных задач. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации телеканала NBC News.

Война в Иране может обостриться: к какому решению все ближе Трамп

Военные США. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, Трамп подымал этот вопрос с помощниками и представителями Республиканской партии, излагая при этом свое видение послевоенного Ирана.

В его представлении речь шла о том, что иранские запасы урана будут в безопасности, а США и новый иранский режим будут сотрудничать в добыче нефти аналогично тому, как это происходит между США и Венесуэлой.

Заявления Трампа, которые выражали серьезный интерес к сухопутным войскам, не касались крупномасштабного наземного вторжения в Иран.

Наоборот, это была идея небольшого контингента американских войск, который будет использоваться в конкретных стратегических целях.

При этом источники говорят, что Трамп не принимал никаких решений и не отдавал никаких приказов, касаемо сухопутных войск.

При этом спикер Белого дома Кэролайн Ливитт назвала эту историю "основанной на предположениях анонимных источников", которые не входят в команду Трампа по нацбезопасности и не имеют отношения к этим обсуждениям.

Но вот публично президент США не исключал возможности размещения американских войск в Иране, хотя по сей день война до сих пор имела только воздушный характер.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп полностью информирован о контактах между Россией и Ираном на фоне сообщений о возможной передаче Москвой разведданных Тегерану. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News.

По словам главы Пентагона, американская администрация внимательно отслеживает любые каналы взаимодействия между Москвой и Тегераном, особенно если они могут представлять угрозу американским военным на Ближнем Востоке.




Источник: https://www.nbcnews.com/politics/white-house/trump-privately-shown-serious-interest-us-ground-troops-iran-rcna262176
