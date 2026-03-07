Війна в Ірані може загостритися: до якого рішення все ближче Трамп

Президент США Дональд Трамп висловлював серйозний інтерес до ідеї розміщення американських військ на території Ірану. При цьому важливо звернути увагу на нюанс – йшлося не про наземне вторгнення, а про контингент для конкретних завдань. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації телеканалу NBC News.

Посилаючись на джерела ЗМІ, Трамп порушував це питання з помічниками та представниками Республіканської партії, викладаючи при цьому своє бачення повоєнного Ірану.

У його уявленні йшлося про те, що іранські запаси урану будуть у безпеці, а США та новий іранський режим співпрацюватимуть у видобутку нафти аналогічно тому, як це відбувається між США та Венесуелою.

Заяви Трампа, які виявляли серйозний інтерес до сухопутних військ, не стосувалися великомасштабного наземного вторгнення до Ірану.

Навпаки, це була ідея невеликого контингенту американських військ, який використовуватиметься у конкретних стратегічних цілях.

При цьому джерела кажуть, що Трамп не приймав жодних рішень і не віддавав жодних наказів щодо сухопутних військ.

При цьому речник Білого дому Керолайн Лівітт назвала цю історію "заснованою на припущеннях анонімних джерел", які не входять до команди Трампа з нацбезпеки і не мають відношення до цих обговорень.

Але публічно президент США не виключав можливості розміщення американських військ в Ірані, хоча до цього дня війна досі мала лише повітряний характер.

За словами глави Пентагону, американська адміністрація уважно відстежує будь-які канали взаємодії між Москвою та Тегераном, особливо якщо вони можуть загрожувати американським військовим на Близькому Сході.



