Війна в Україні: у Трампа знову натякнули, що на США Європі краще не розраховувати

Кравцев Сергей
Європа сьогодні краще підготовлена до самостійної роботи у сфері оборони, ніж раніше. Європейські лідери тепер розглядають Росію як екзистенційну загрозу, тоді як раніше вони залежали від її енергоресурсів. Таку думку в інтерв'ю The Telegraph висловив спецпредставник президента США генерал Кіт Келлог.
Кіт Келлог. Фото: із відкритих джерел
Спецпредставник президента США зазначив, що відносини Трампа з нинішніми лідерами, такими як Фрідріх Мерц із Німеччини або Джорджія Мелоні з Італії, набагато кращі, ніж із їхніми попередниками. Крім того, члени НАТО витрачають більше на оборону.
Окремо генерал звернув увагу, що Європа має бути готова підтримувати Україну без Америки у майбутньому.
Келллог порадив європейцям не гаяти часу, а вже зараз активно до цього готуватися.
За словами генерала, він не думає, що Америка повністю виведе свої війська, але краще щоб Європа стояла на власних ногах. Наразі Європа майже самодостатня у підтримці військових зусиль України завдяки згуртованості, якої раніше ніхто не бачив.
Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Кіт Келллог заявив, що президент США Дональд Трамп дуже злий через поведінку російського диктатора Володимира Путіна. Він публічно це не висловлює, але за зачиненими дверима не стримує свої емоції.