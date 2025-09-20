Війна в Україні: у Трампа знову натякнули, що на США Європі краще не розраховувати

Європа сьогодні краще підготовлена до самостійної роботи у сфері оборони, ніж раніше. Європейські лідери тепер розглядають Росію як екзистенційну загрозу, тоді як раніше вони залежали від її енергоресурсів. Таку думку в інтерв'ю The Telegraph висловив спецпредставник президента США генерал Кіт Келлог.

Кіт Келлог. Фото: із відкритих джерел

Спецпредставник президента США зазначив, що відносини Трампа з нинішніми лідерами, такими як Фрідріх Мерц із Німеччини або Джорджія Мелоні з Італії, набагато кращі, ніж із їхніми попередниками. Крім того, члени НАТО витрачають більше на оборону.

"Ця єдність реальна. Нам достатньо поглянути на недільну розмову з європейськими лідерами після саміту на Алясці, коли вони всі були у Вашингтоні в понеділок. Протягом 24 годин світові лідери відклали все, щоб бути в Овальному кабінеті, щоб обговорити майбутнє Європи. Винятково. Путін неправильно оцінив це", — заявив Келлог.

Окремо генерал звернув увагу, що Європа має бути готова підтримувати Україну без Америки у майбутньому.

Келллог порадив європейцям не гаяти часу, а вже зараз активно до цього готуватися.

За словами генерала, він не думає, що Америка повністю виведе свої війська, але краще щоб Європа стояла на власних ногах. Наразі Європа майже самодостатня у підтримці військових зусиль України завдяки згуртованості, якої раніше ніхто не бачив.

Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Кіт Келллог заявив, що президент США Дональд Трамп дуже злий через поведінку російського диктатора Володимира Путіна. Він публічно це не висловлює, але за зачиненими дверима не стримує свої емоції.

"Він (Трамп – ред.) роздратований. Він думав, що його особисті взаємини з Путіним принесуть результати. Натомість Путін його обманює. За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці", — заявив Келлог.