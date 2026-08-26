"Возможно, что-то получится": Трамп сделал заявление о визите главы ЦРУ в Москву и завершении войны

Президент США Дональд Трамп прокомментировал поездку директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, заявив, что этот визит может дать определенный результат. Американский лидер подчеркнул, что его администрация продолжает работать над прекращением войны России против Украины.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

О визите Ретклиффа в российскую столицу стало известно 25 августа. В ходе общения с журналистами Трампа спросили, почему руководитель американской разведки отправился в Москву.

"Он был там в рамках почти рутинной поездки… Мне не хочется разочаровывать людей", – ответил президент США.

Однако дальше Трамп добавил, что из поездки Рэтклиффа "возможно, что-нибудь получится".

"Мы очень упорно работаем над этим. Мы хотели бы, чтобы война в Украине закончилась", – сказал Трамп.

Первым о поездке директора ЦРУ сообщил телеканал CBS. Накануне в московском аэропорту был замечен американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, а также кортеж американских дипломатов.

По информации The Wall Street Journal, одной из причин визита могли стать разведывательные данные США о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации. В то же время точная повестка дня переговоров Ретклиффа в Москве публично не раскрывается. Ранее также сообщалось, что Вашингтон попросил Украину временно воздержаться от ударов по Москве и Санкт-Петербургу во время пребывания директора ЦРУ в российской столице. В Кремле заявили, что визит Рэтклиффа связан с контактами между спецслужбами России и США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин подписал три тайных указа, пока директор ЦРУ находился в Москве.