"Возможно, что-то получится": Трамп сделал заявление о визите главы ЦРУ в Москву и завершении войны

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп прокомментировал поездку директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, заявив, что этот визит может дать определенный результат. Американский лидер подчеркнул, что его администрация продолжает работать над прекращением войны России против Украины.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
О визите Ретклиффа в российскую столицу стало известно 25 августа. В ходе общения с журналистами Трампа спросили, почему руководитель американской разведки отправился в Москву.
Однако дальше Трамп добавил, что из поездки Рэтклиффа "возможно, что-нибудь получится".
Первым о поездке директора ЦРУ сообщил телеканал CBS. Накануне в московском аэропорту был замечен американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, а также кортеж американских дипломатов.
По информации The Wall Street Journal, одной из причин визита могли стать разведывательные данные США о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации. В то же время точная повестка дня переговоров Ретклиффа в Москве публично не раскрывается. Ранее также сообщалось, что Вашингтон попросил Украину временно воздержаться от ударов по Москве и Санкт-Петербургу во время пребывания директора ЦРУ в российской столице. В Кремле заявили, что визит Рэтклиффа связан с контактами между спецслужбами России и США.