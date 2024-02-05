Впереди очень сложные дебаты. Маркарова спрогнозировала, когда Сенат одобрит помощь Украине

Оксана Маркарова сообщила, что 4 февраля Комитет по ассигнованиям Сената США обнародовал текст законопроекта о пакете международной помощи США, в том числе и для Украины, и миграционную реформу, являющуюся условием поддержки республиканцами международной помощи США.

Дебаты не будут касаться Украины

Как отметила посол, обнародование законопроекта делает возможным анонсированное лидером демократов в Сенате Чаком Шумером голосование 5 февраля за прекращение дебатов по законодательному инструменту (legislative vehicle) для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля – голосование уже за сам пакет.

В то же время Маркарова уверена, что впереди следует ожидать дни очень сложных и публичных дебатов. Однако, по ее словам, они не будут проходить вокруг помощи Украины, а будут касаться миграционной политики США.

Кроме того, посол рассказала, что опубликованный законопроект предусматривает ассигнование в размере 60 млрд долларов в части помощи Украине. Из этой суммы на оборонные расходы предусмотрено 50,43 млрд. долларов, из которых 48.4 млрд. долларов предлагается выделить Министерству обороны США на дальнейшую поддержку Украины в ее борьбе с Россией до 31 декабря 2024 года включительно.

Так, по информации Маркаровой, 19,85 млрд. дол. предусмотрено пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США. Еще 13,8 млрд. дол. – на перевооружение Украины из-за закупки оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США.

Также, говорит Маркарова, 14,8 млрд. дол. предусмотрены на военную подготовку, обмен разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие меры поддержки. Еще 8 млн. дол. пойдут для продолжения наблюдения с помощью Украины со стороны США.

Кроме того, 1,6 млрд. дол. предусматривается для внешнего военного финансирования (FMF) с целью удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров по противовоздушной обороне, артиллерии, морской безопасности, техническому обслуживанию и поддержке.

По информации Маркарова, еще 300 млн дол. Будут выделены для помощи в защите границ и продвижении верховенства права; 100 млн дол. – в поддержку программ по разминированию, борьбе с терроризмом; 9,654 млрд дол. – на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность.

Однако, подчеркнула посол, законопроект предусматривает запрет на возмещение пенсий за счет прямой бюджетной поддержки США.

Напомним, "Комментарии" писали, что Сенат США согласовал законопроект о помощи Украине : каковы шансы, что он будет проголосован.