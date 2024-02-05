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Главная Новости Мир США Впереди очень сложные дебаты. Маркарова спрогнозировала, когда Сенат одобрит помощь Украине
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Впереди очень сложные дебаты. Маркарова спрогнозировала, когда Сенат одобрит помощь Украине

Сент США 7 февраля может одобрить законопроект с дополнительной помощи Украине, однако этому процессу будут предшествовать жесткие дебаты, сообщила в Фейсбуке посол Украины в США Оксана Маркарова, пишут «Комментарии»

сегодня, 14:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Оксана Маркарова сообщила, что 4 февраля Комитет по ассигнованиям Сената США обнародовал текст законопроекта о пакете международной помощи США, в том числе и для Украины, и миграционную реформу, являющуюся условием поддержки республиканцами международной помощи США.

Впереди очень сложные дебаты. Маркарова спрогнозировала, когда Сенат одобрит помощь Украине

Дебаты не будут касаться Украины

Как отметила посол, обнародование законопроекта делает возможным анонсированное лидером демократов в Сенате Чаком Шумером голосование 5 февраля за прекращение дебатов по законодательному инструменту (legislative vehicle) для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля – голосование уже за сам пакет.

В то же время Маркарова уверена, что впереди следует ожидать дни очень сложных и публичных дебатов. Однако, по ее словам, они не будут проходить вокруг помощи Украины, а будут касаться миграционной политики США.

Кроме того, посол рассказала, что опубликованный законопроект предусматривает ассигнование в размере 60 млрд долларов в части помощи Украине. Из этой суммы на оборонные расходы предусмотрено 50,43 млрд. долларов, из которых 48.4 млрд. долларов предлагается выделить Министерству обороны США на дальнейшую поддержку Украины в ее борьбе с Россией до 31 декабря 2024 года включительно.

Так, по информации Маркаровой, 19,85 млрд. дол. предусмотрено пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США. Еще 13,8 млрд. дол. – на перевооружение Украины из-за закупки оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США.

Также, говорит Маркарова, 14,8 млрд. дол. предусмотрены на военную подготовку, обмен разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие меры поддержки. Еще 8 млн. дол. пойдут для продолжения наблюдения с помощью Украины со стороны США.

Кроме того, 1,6 млрд. дол. предусматривается для внешнего военного финансирования (FMF) с целью удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров по противовоздушной обороне, артиллерии, морской безопасности, техническому обслуживанию и поддержке.

По информации Маркарова, еще 300 млн дол. Будут выделены для помощи в защите границ и продвижении верховенства права; 100 млн дол. – в поддержку программ по разминированию, борьбе с терроризмом; 9,654 млрд дол. – на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность.

Однако, подчеркнула посол, законопроект предусматривает запрет на возмещение пенсий за счет прямой бюджетной поддержки США.

Напомним, "Комментарии" писали, что Сенат США согласовал законопроект о помощи Украине : каковы шансы, что он будет проголосован.




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Источник: https://www.facebook.com/oksana.markarova
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