Впервые в истории США открытый гей займет должность министра

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Кириєнко Анна
Президент Америки Джо Байден предложил на пост министра транспорта 38-летнего Пита Буттиджича — представителя ЛГБТ-сообщества. Ранее политик претендовал на то, чтобы Демократическая партия выдвинула его в качестве кандидата в президенты. Но впоследствии Пит снял свою кандидатуру и поддержал Джо Байдена.
Фото: obozrevatel.com. Открытый гей впервые станет министром США
Таким образом Пит Буттиджич станет не только первым открытым гомосексуалистом в должности, но и одним из самых молодых министров в истории Америки.
Правозащитники уже назвали решение президента историческим.
Сам Джо Байден заявляет, что Буттиджич очень умный и скромный человек.
Ранее Пит целых восемь лет был мэром города Саут-Бенд. В 2014 году он на семь месяцев в качестве морского пехотинца отправился в Афганистан.
В свою очередь Пит Буттиджич поблагодарил президента за его решение и доверие в Твиттере.
Напоминаем, что в Коллегии выборщиков США подтвердили победу кандидата в президенты Джо Байдена. Он получил 306 голосов из 270, необходимых для победы. Как повлияет это событие на нашу страну и какими могут быть отношения США и Украины при Байдене, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что новоизбранный 78-летний президент США Джозеф Байден собирается вакцинироваться от Covid -19 уже на следующей неделе. По словам президента, он не хочет лезть без очереди, но очень бы хотелось показать народу, что эта вакцинация полностью безопасна.
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