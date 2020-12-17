Впервые в истории США открытый гей займет должность министра

Президент Америки Джо Байден предложил на пост министра транспорта 38-летнего Пита Буттиджича — представителя ЛГБТ-сообщества. Ранее политик претендовал на то, чтобы Демократическая партия выдвинула его в качестве кандидата в президенты. Но впоследствии Пит снял свою кандидатуру и поддержал Джо Байдена.

Фото: obozrevatel.com. Открытый гей впервые станет министром США

Таким образом Пит Буттиджич станет не только первым открытым гомосексуалистом в должности, но и одним из самых молодых министров в истории Америки.

Правозащитники уже назвали решение президента историческим.

Сам Джо Байден заявляет, что Буттиджич очень умный и скромный человек.

Ранее Пит целых восемь лет был мэром города Саут-Бенд. В 2014 году он на семь месяцев в качестве морского пехотинца отправился в Афганистан.

В свою очередь Пит Буттиджич поблагодарил президента за его решение и доверие в Твиттере.

"Это момент огромных возможностей — создавать рабочие места, решать климатические проблемы и повышать уровень справедливости для всех. Для меня большая честь, что избранный президент попросил меня служить нашей стране в качестве министра транспорта", — написал политик.

Напоминаем, что в Коллегии выборщиков США подтвердили победу кандидата в президенты Джо Байдена. Он получил 306 голосов из 270, необходимых для победы. Как повлияет это событие на нашу страну и какими могут быть отношения США и Украины при Байдене, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что новоизбранный 78-летний президент США Джозеф Байден собирается вакцинироваться от Covid -19 уже на следующей неделе. По словам президента, он не хочет лезть без очереди, но очень бы хотелось показать народу, что эта вакцинация полностью безопасна.









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