Впервые за десятилетие: какую важную информацию Пентагон засекретил от НАТО и Конгресса

Министерство обороны США впервые за десятилетие может отказаться от публикации "Обзора глобального положения" — стратегического документа, который определяет размещение американских войск по всему миру. Об этом сообщает Politico, отмечая растущее недовольство как в Конгрессе, так и среди союзников по НАТО.

Пентагон.

Американские законодатели уже резко раскритиковали возможное решение. Сенатор Джим Бэнкс заявил, что отсутствие документа усложнит работу Конгресса, особенно в части формирования оборонного бюджета. Его коллега Джек Рид пошёл дальше, назвав отказ тревожным сигналом и признаком отсутствия чёткой стратегии у администрации.

При этом, по словам источников, Конгресс даже не был официально уведомлён об отмене публикации. Европейские партнёры также выражают серьёзную обеспокоенность. Представители НАТО подчёркивают, что ключевым запросом остаётся предсказуемость действий США, особенно на фоне уже неожиданных шагов Вашингтона, включая сокращение военного присутствия в Румынии.

В Пентагоне заверяют, что взаимодействие с Конгрессом продолжится, однако риторика руководства указывает на смену приоритетов. Глава ведомства Пит Хегсет заявил, что будущая стратегия будет строиться прежде всего на самостоятельной проекции силы США, хотя и с учётом сотрудничества с союзниками.

На этом фоне напряжение в Европе усиливается. Особенно чувствительной остаётся ситуация для Германия, где размещён крупнейший американский контингент. В Берлине настаивают, что любые изменения должны быть постепенными и согласованными.

Сенатор Джин Шахин раскритиковала администрацию за непрозрачность, подчеркнув, что отсутствие чёткой информации мешает контролю и планированию. По оценкам экспертов, отказ от публикации ключевого документа может привести к стратегической неопределённости и усилить напряжение среди союзников США.

