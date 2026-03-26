Вперше за десятиліття: яку важливу інформацію Пентагон засекретив від НАТО та Конгресу

Міністерство оборони США вперше за десятиліття може відмовитись від публікації "Огляду глобального становища" — стратегічного документа, який визначає розміщення американських військ у всьому світі. Про це повідомляє Politico, відзначаючи невдоволення як у Конгресі, так і серед союзників по НАТО.

Пентагон. Фото: з відкритих джерел

Американські законодавці вже різко розкритикували можливе рішення. Сенатор Джим Бенкс заявив, що відсутність документа ускладнить роботу Конгресу, особливо щодо формування оборонного бюджету. Його колега Джек Рід пішов далі, назвавши відмову тривожним сигналом та ознакою відсутності чіткої стратегії в адміністрації.

При цьому, за словами джерел, Конгресу навіть не було офіційно повідомлено про відміну публікації. Європейські партнери також висловлюють серйозне занепокоєння. Представники НАТО наголошують на тому, що ключовим запитом залишається передбачуваність дій США, особливо на тлі вже несподіваних кроків Вашингтона, включаючи скорочення військової присутності в Румунії.

У Пентагоні запевняють, що взаємодія з Конгресом продовжиться, проте риторика керівництва вказує на зміну пріоритетів. Глава відомства Піт Хегсет заявив, що майбутня стратегія будуватиметься насамперед на самостійній проекції сили США, хоч і з урахуванням співробітництва з союзниками.

На цьому фоні напруга у Європі посилюється. Особливо чутливою залишається ситуація для Німеччини, де розміщено найбільший американський контингент. У Берліні наполягають, що будь-які зміни мають бути поступовими та узгодженими.

Сенатор Джин Шахін розкритикувала адміністрацію за непрозорість, наголосивши, що відсутність чіткої інформації заважає контролю та плануванню. За оцінками експертів, відмова від публікації ключового документа може призвести до стратегічної невизначеності та посилити напругу серед союзників США.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Пентагоні раптом заговорили про надійні гарантії безпеки для України.



