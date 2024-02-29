Врач Байдена назвал его болезни и сообщил, может ли он исполнять обязанности президента

Джо Байден прошел медосмотр, после которого его врач откровенно объяснил состояние здоровья президента и рассказал о его болезнях. В частности, по его словам, у президента США действительно скованная ходьба. Однако, говорит врач, это связано с износом его позвоночника. При этом врач добавил, что у Байдена есть артритные изменения. По его словам, их оценивают от умеренных до тяжелых. Однако, как подчеркнул О'Коннер , президент пока не нуждается в каком-либо специфическом лечении. Хотя оно может понадобиться, если будет наблюдаться значительное сжатие нервных корешков.

Джо Байден

Также, по словам врача Байдена, президенту назначено лечение от нарушения сердечного ритма. Хотя он утверждает, что Байден не испытывает никаких симптомов этой болезни. Кроме того, О'Коннер рассказал, что американский президент испытывает ощущение дискомфорта в горле после еды и жалуется на изжогу и апноэ во время сна.

При этом, О'Коннер считает, что в целом со здоровьем Байдена все хорошо. Медосмотр не выявил никаких новых проблем со здоровьем президента.

"Он по-прежнему пригоден к службе и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или послаблений",

— сказал О'Коннор.

Врач президента добавил, что с его медицинской картой ознакомились также и другие врачи, которые так же считают, что Байден и дальше может выполнять свои обязанности в должности главы США.

Напомним, в Соединенных Штатах некоторые политики и чиновники усомнились в том, что Джо Байден может и дальше исполнять обязанности президента. В частности, спецпрокурор написал в отчете о проблемах с памятью у Байдена. По его информации, якобы американский президент хранит секретные документы в гараже его частной резиденции.

Байден отреагировал на такие обвинения эмоционально и во время одного из своих выступлений заявил, что он совершенно четко понимает, что делает.

Вместе с тем, критики американского президента подчеркивают, что, несмотря на заявления врачей, у того все же есть проблемы с памятью. К примеру, он говорил, что провел встречу с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, хотя тот скончался еще в 1996 году.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Джо Байден пытается найти компромисс с Конгрессом для выделения финансовой помощи Украине.