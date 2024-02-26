Решающая встреча с лидерами Конгресса: на какой шаг идет Байден, чтобы ускорить помощь Украине

Президент США Джо Байден во вторник в Белом доме встретится с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы ускорить выделение Украине пакета финансовой помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В материале говорится, глава Белого дома "обсудит срочность принятия двухпартийного дополнения по национальной безопасности и сохранения открытости правительства", говорится в графике Белого дома, опубликованном в воскресенье.

По словам помощника одного из лидеров Конгресса, в мероприятии также примут участие лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

"Мы должны вывести эти деньги за дверь", — заявил еще раньше в эфире Fox News советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он также отметил, что в Белом доме считают, что помощь, одобренная двухпартийным голосованием в Сенате, может быть также поддержана в Палате представителей, если Джонсон поставит ее на голосование.

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Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, до какого времени Палата представителей США не проголосует за помощь Украине.



