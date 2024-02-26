logo

BTC/USD

53331.34

ETH/USD

3164.30

LTC/USD

71.30

USD/UAH

38.65

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Решающая встреча с лидерами Конгресса: на какой шаг идет Байден, чтобы ускорить помощь Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Решающая встреча с лидерами Конгресса: на какой шаг идет Байден, чтобы ускорить помощь Украине

Президент США Байден "обсудит срочность принятия двухпартийного дополнения по национальной безопасности и сохранения открытости правительства"

сегодня, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент США Джо Байден во вторник в Белом доме встретится с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы ускорить выделение Украине пакета финансовой помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Решающая встреча с лидерами Конгресса: на какой шаг идет Байден, чтобы ускорить помощь Украине

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В материале говорится, глава Белого дома "обсудит срочность принятия двухпартийного дополнения по национальной безопасности и сохранения открытости правительства", говорится в графике Белого дома, опубликованном в воскресенье.

По словам помощника одного из лидеров Конгресса, в мероприятии также примут участие лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

"Мы должны вывести эти деньги за дверь", — заявил еще раньше в эфире Fox News советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он также отметил, что в Белом доме считают, что помощь, одобренная двухпартийным голосованием в Сенате, может быть также поддержана в Палате представителей, если Джонсон поставит ее на голосование.

Читайте также на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты Америки ввели масштабный пакет санкций против Российской Федерации за полномасштабную войну в Украине и смерть российского оппозиционера Алексея Навального. При этом принять новый пакет о поддержке Украины США не могут уже около пяти месяцев. Каковы перспективы в данном ракурсе? Почему лидер по защите демократии предстает сейчас в таком неприглядном свете? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, до какого времени Палата представителей США не проголосует за помощь Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-25/biden-congressional-leaders-to-meet-at-white-house-on-tuesday?srnd=premium-europe
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости