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Главная Новости Мир США Врач Марадоны обвинен в убийстве: полиция обыскала его квартиру
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Врач Марадоны обвинен в убийстве: полиция обыскала его квартиру

В рамках расследования полиция провела обыски в доме и рабочем кабинете врача

сегодня, 20:39
Автор:

Татьяна Лозовенко

Прокуратура Аргентины выдвинула обвинение по делу о смерти футболиста Диего Марадоны его личному лечащему врачу, 39-летнему Леопольдо Луке.

Врач Марадоны обвинен в убийстве: полиция обыскала его квартиру

Футболист Диего Марадона

В рамках расследования полиция провела обыски в доме и рабочем кабинете врача, были изъяты сотовые телефоны, компьютеры и медицинская документация, в том числе история болезни Марадоны.

Врач подозревается в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра. Расследование начали после показаний дочерей Марадоны, которая усомнилась в действиях и квалификации Луке.

Марадона был похоронен в четверг на частной церемонии, где присутствовало всего два десятка человек. Он умер от сердечного приступа в доме за пределами Буэнос-Айреса, где восстанавливался после операции на мозге 3 ноября. Он страдал от целого ряда медицинских проблем, некоторые из которых были связаны с злоупотреблением наркотиками и алкоголем

Ранее "Комментарии" сообщали, что француз Ромен Грожан (Хаас) потерпел жуткую аварию на первом круге Гран-при Бахрейна Формулы-1 в воскресенье и чудом выжил, получив лишь "незначительные ожоги". Вскоре после старта машина Грожана сошла с трассы из-за столкновения с россиянином. Шасси было разрезано пополам и мгновенно загорелось, но 34-летнему пилоту удалось выбраться из кабины и уйти от пожара.



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Источник: https://tn.com.ar/deportes/esencial/2020/11/29/la-muerte-de-diego-maradona-allanan-la-casa-y-la-clinica-del-medico-del-diez-e-investigan-un-homicidio-culposo/
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