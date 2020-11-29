Врач Марадоны обвинен в убийстве: полиция обыскала его квартиру

Прокуратура Аргентины выдвинула обвинение по делу о смерти футболиста Диего Марадоны его личному лечащему врачу, 39-летнему Леопольдо Луке.

Футболист Диего Марадона

В рамках расследования полиция провела обыски в доме и рабочем кабинете врача, были изъяты сотовые телефоны, компьютеры и медицинская документация, в том числе история болезни Марадоны.

Врач подозревается в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра. Расследование начали после показаний дочерей Марадоны, которая усомнилась в действиях и квалификации Луке.

Марадона был похоронен в четверг на частной церемонии, где присутствовало всего два десятка человек. Он умер от сердечного приступа в доме за пределами Буэнос-Айреса, где восстанавливался после операции на мозге 3 ноября. Он страдал от целого ряда медицинских проблем, некоторые из которых были связаны с злоупотреблением наркотиками и алкоголем

Ранее "Комментарии" сообщали, что француз Ромен Грожан (Хаас) потерпел жуткую аварию на первом круге Гран-при Бахрейна Формулы-1 в воскресенье и чудом выжил, получив лишь "незначительные ожоги". Вскоре после старта машина Грожана сошла с трассы из-за столкновения с россиянином. Шасси было разрезано пополам и мгновенно загорелось, но 34-летнему пилоту удалось выбраться из кабины и уйти от пожара.





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