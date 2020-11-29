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Авто Ромена Грожана "разрезало пополам" во время гонки (видео)

Автомобиль попал в ужасающую аварию

сегодня, 17:19
Автор:

Татьяна Лозовенко

Настоящее чудо и  ужасающие кадры: француз Ромен Грожан (Хаас) потерпел жуткую аварию на первом круге Гран-при Бахрейна Формулы-1 в воскресенье и чудом выжил, получив лишь "незначительные ожоги". Вскоре после старта машина Грожана сошла с трассы из-за столкновения с россиянином Даниилом Квятом (AlphaTauri).

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Шасси было разрезано пополам и мгновенно загорелось, но 34-летнему пилоту удалось выбраться из кабины и уйти от пожара. Его команда сообщила средствам массовой информации, что у него "небольшие ожоги рук и лодыжек, но все в порядке". Грожан был доставлен на машине скорой помощи на осмотр к врачу согласно протоколу. Гран-при прервал красный флаг.



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Источник: https://sport24.lefigaro.fr/auto-moto/formule-1/fil-info/gp-bahrein-voiture-en-feu-et-coupee-en-deux-romain-grosjean-miracule-1023872
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