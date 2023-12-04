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Времени ждать больше нет: у Байдена срочно обратились к Конгрессу о помощи Украине

Белый дом срочно обратился к Конгрессу касательно помощи Украине

сегодня, 13:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Директор Офиса менеджмента и бюджета США (отдел при Исполнительном офисе президента США) Шаланда Янг направила Конгрессу срочное письмо о необходимости утвердить помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает АР.

Времени ждать больше нет: у Байдена срочно обратились к Конгрессу о помощи Украине

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В письме к лидерам Палаты представителей и Сената, которое уже было обнародовано, директор Управления по менеджменту и бюджету Шаланда Янг предупредила, что до конца года в США закончатся средства для отправки оружия и помощи Украине, заявив, что это "поставит Украину на колени" на поле боя.


Она добавила, что у США уже закончились деньги, которые они использовали для поддержки украинской экономики, и "если экономика Украины упадет, они не смогут продолжать воевать, полная остановка".

"У нас закончились деньги – и почти закончилось время", — написала она.

Напомним, 20 октября Белый дом запросил у Конгресса почти 106 млрд долларов для Украины, Израиля и других приоритетных сфер.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США под разваривающуюся предвыборную кампанию и связанную с этим усиливающуюся эскалацию между демократами и республиканцами, Белый дом продолжает призывать парламентариев не медлить с выделением средств, необходимых для продления помощи Украине. Тем временем бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Штаты и другие союзники Украины должны перестать говорить стандартными фразами о том, что будут с нашей страной столько, сколько нужно, а четко заявить, что они хотят именно победы Украины в войне с РФ. Есть ли надежда на то, что призывы Белого дома будут услышаны Конгрессом, а призывы Ходжеса – Белым домом? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://apnews.com/article/biden-ukraine-congress-military-assistance-economy-557cbced7f7c1242ea08c52dadefc33b
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:55

Нічого не станеться і ніщо не впаде. Нас так залякували агробариги що світ з голоду помре. Потім автобариги розповідали що блокада на кордонах все зупинить. Влада як крала так і продовжує красти ніщо на неї не вплине. Не треба залякувати. Просто світ стане безпечніше. Достав вже час припинити підтримку терористичних юдейських бариг, яким вигідна вічна війна.


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