Времени ждать больше нет: у Байдена срочно обратились к Конгрессу о помощи Украине

Директор Офиса менеджмента и бюджета США (отдел при Исполнительном офисе президента США) Шаланда Янг направила Конгрессу срочное письмо о необходимости утвердить помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает АР.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В письме к лидерам Палаты представителей и Сената, которое уже было обнародовано, директор Управления по менеджменту и бюджету Шаланда Янг предупредила, что до конца года в США закончатся средства для отправки оружия и помощи Украине, заявив, что это "поставит Украину на колени" на поле боя.

Она добавила, что у США уже закончились деньги, которые они использовали для поддержки украинской экономики, и "если экономика Украины упадет, они не смогут продолжать воевать, полная остановка".

"У нас закончились деньги – и почти закончилось время", — написала она.

Напомним, 20 октября Белый дом запросил у Конгресса почти 106 млрд долларов для Украины, Израиля и других приоритетных сфер.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США под разваривающуюся предвыборную кампанию и связанную с этим усиливающуюся эскалацию между демократами и республиканцами, Белый дом продолжает призывать парламентариев не медлить с выделением средств, необходимых для продления помощи Украине. Тем временем бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Штаты и другие союзники Украины должны перестать говорить стандартными фразами о том, что будут с нашей страной столько, сколько нужно, а четко заявить, что они хотят именно победы Украины в войне с РФ. Есть ли надежда на то, что призывы Белого дома будут услышаны Конгрессом, а призывы Ходжеса – Белым домом? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



