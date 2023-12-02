Стоит ли ожидать радикальных решений США по помощи Украине: о чем говорит позиция республиканцев

В США под разваривающуюся предвыборную кампанию и связанную с этим усиливающуюся эскалацию между демократами и республиканцами, Белый дом продолжает призывать парламентариев не медлить с выделением средств, необходимых для продления помощи Украине. Тем временем бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Штаты и другие союзники Украины должны перестать говорить стандартными фразами о том, что будут с нашей страной столько, сколько нужно, а четко заявить, что они хотят именно победы Украины в войне с РФ. Есть ли надежда на то, что призывы Белого дома будут услышаны Конгрессом, а призывы Ходжеса – Белым домом? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Украина - США. Фото: из открытых источников

Украинский вопрос в США будет увеличивать свое влияние

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда поделился таким мнением:

"Украинский вопрос всё более явно становится весомым фактором американской политики. Думаю, что на протяжении практически всего следующего года избирательной кампании, это влияние будет увеличиваться. Позиция Белого дома лежит в русле интересов его действующего главы Джозефа Байдена – главного претендента от Демпартии и на будущих президентских выборах, намеченных на ноябрь-2024".

Байден, напоминает эксперт, четко дает понять, что намерен добиваться победы демократического мира над автократическим. И одним из полей сражений тут является Украина.

"При этом не следует забывать, что Байден внутренне не готов предоставлять нам такую поддержку, которая привела бы к радикальному поражению РФ. И это, увы, становится всё более очевидным", – констатирует Евгений Магда.

Республиканцы, в свою очередь, станут играть в свою игру, прогнозирует эксперт. Но, скорее всего, как и пообещал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, проголосуют за поддержку Украины. Однако на своих условиях.

"Украине на это следует реагировать не только визитами "слуг народа" в округа, где избраны республиканцы, но и демонстрацией внутреннего единства, – считает Евгений Магда. – А с этим у нас, к сожалению, определенные проблемы ".

Республиканцы хотят увидеть план использования выделяемых средств

Политический эксперт Сергей Таран акцентирует, что любые выборы в США – это всегда жесткое противостояние между демократами и республиканцами.

"И, конечно, любая оппозиционная сила в президентских выборах (сейчас это Республиканская партия) всегда критикует власть (сейчас — Демпартия). И, если основой внешней политики Байдена в последние годы стала поддержка Украины, то республиканцы пытаются это тоже критиковать. Не с точки зрения – не нужно помогать Украине. А с точки зрения – насколько эффективно используются выделяемые на это средства американских налогоплательщиков", – поясняет эксперт.

Республиканцы, продолжает он, хотят увидеть план использования выделяемых средств, а также – что Белый дом считает победой Украины, когда эта победа может произойти. Они, подчеркивает эксперт, не хотят видеть коррупционных скандалов, которые время от времени сотрясают Украину.

"Вокруг этого и идут дискуссии, – отмечает Сергей Таран. – Считаю, что помощь нам выделят. Скорее всего, произойдет это в "последние минуты матча". Держа интригу до последнего. Но в будущем помощь Украине не будет выделяться в таких объемах и так быстро, как нам бы хотелось".

До Рождества будет рассмотрен вопрос поддержки Украины

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко уверен, что деньги и Украине, и Израилю американским парламентом выделены будут.

выступает за то, чтобы больше внимания концентрировать на внутриамериканских проблемах. Но недавно тот же новый спикер Джонсон заявил, что помощь Израилю и Украине – стратегически важна для США. По словам Ванетика, дело в том, что спикер Палаты представителей должен учитывать интересы и республиканцев, и демократов. И искать компромиссы. И, если бы новый спикер был яро против помощи Украине, за него бы не дали голоса те же демократы. К тому же, Джонсон крайне религиозен. И воспринимает порой Библию чуть ли не выше Конституции. А то, что творит сейчас Россия, это – и против Библии, и против демократической Конституции", – подчеркивает Сергей Дойко. "Мой знакомый – адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик – многих конгрессменов знает лично. И понимает логику их действий. По его словам, группа из 18 республиканцев, которая инициировала в октябре избрание нового спикера

По его мнению, до Рождества (25 декабря), как и обещал спикер, будет рассмотрен вопрос поддержки Украины, но в привязке к помощи Израилю и укреплению границы с Мексикой (тема незаконных мигрантов очень важна для республиканцев).

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