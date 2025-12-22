Время для разговоров с РФ вышло: к чему Грэм призвал Трампа

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае отказа российского диктатора Владимира Путина от переговоров с Украиной президент США Дональд Трамп должен пойти на жесткие меры, включая изъятие судов, перевозящих российскую нефть. Кроме того, политик выступил за передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом Грэм сказал в интервью NBC News.

По словам сенатора, у США уже есть подобный опыт — американские власти ранее задерживали и изымали суда с нефтью из Венесуэлы, находящейся под санкциями. Грэм считает, что аналогичный подход следует применять и к танкерам, транспортирующим российскую нефть, если Москва откажется от мирных переговоров.

Политик также выразил уверенность, что глава Белого дома поддержит подготовленный им законопроект, который предусматривает введение тарифов против стран, закупающих российскую нефть, а также официальное признание России государством — спонсором терроризма. Основанием для последнего, по словам сенатора, является депортация и похищение тысяч украинских детей.

Грэм отметил, что его инициативу уже поддержали 85 соавторов. В случае очередного отказа Кремля от диалога он ожидает, что президент США подпишет документ, введет тарифы, в том числе против Китая как одного из покупателей дешевой российской нефти, а также санкционирует изъятие судов с подсанкционными грузами – по примеру действий в отношении Венесуэлы.

Отдельно сенатор подчеркнул необходимость усиления военной помощи Украине. По его мнению, передача ракет Tomahawk позволит Киеву наносить удары по военным предприятиям на территории России, где производятся ракеты и беспилотники, что, как считает Грэм, может существенно ослабить военный потенциал РФ.

