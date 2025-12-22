Час для розмов з РФ вийшов: до чого Грем закликав Трампа

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у разі відмови російського диктатора Володимира Путіна від переговорів з Україною президент США Дональд Трамп має вдатися до жорстких заходів, включаючи вилучення суден, що перевозять російську нафту. Окрім того, політик виступив за передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. Про це Грем сказав в інтерв'ю NBC News.

Ліндсі Грем. Фото: з відкритих джерел

За словами сенатора, США вже мають подібний досвід — американська влада раніше затримувала і вилучала судна з нафтою з Венесуели, яка перебуває під санкціями. Грем вважає, що аналогічний підхід слід застосовувати і до танкерів, які транспортують російську нафту, якщо Москва відмовиться від мирних переговорів.

Політик також висловив упевненість, що глава Білого дому підтримає підготовлений ним законопроект, який передбачає запровадження тарифів проти країн, які закуповують російську нафту, а також офіційне визнання Росії державою спонсором тероризму. Підставою для останнього, за словами сенатора, є депортація та викрадення тисяч українських дітей.

Грем зазначив, що його ініціативу вже підтримали 85 співавторів. У разі чергової відмови Кремля від діалогу він очікує, що президент США підпише документ, запровадить тарифи, зокрема проти Китаю як одного з покупців дешевої російської нафти, а також санкціонує вилучення суден із підсанкціонованими вантажами – на приклад дій щодо Венесуели.

Окремо сенатор наголосив на необхідності посилення військової допомоги Україні. На його думку, передача ракет Tomahawk дозволить Києву завдавати ударів по військових підприємствах на території Росії, де виробляються ракети та безпілотники, що, як вважає Грем, може суттєво послабити військовий потенціал РФ.

