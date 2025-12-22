logo_ukra

Головна Новини Світ США Час для розмов з РФ вийшов: до чого Грем закликав Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Час для розмов з РФ вийшов: до чого Грем закликав Трампа

Сенатор Грем виступає за надання Україні Tomahawk, якщо Путін скаже "ні" мирній угоді

22 грудня 2025, 07:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у разі відмови російського диктатора Володимира Путіна від переговорів з Україною президент США Дональд Трамп має вдатися до жорстких заходів, включаючи вилучення суден, що перевозять російську нафту. Окрім того, політик виступив за передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. Про це Грем сказав в інтерв'ю NBC News.

Час для розмов з РФ вийшов: до чого Грем закликав Трампа

Ліндсі Грем. Фото: з відкритих джерел

За словами сенатора, США вже мають подібний досвід — американська влада раніше затримувала і вилучала судна з нафтою з Венесуели, яка перебуває під санкціями. Грем вважає, що аналогічний підхід слід застосовувати і до танкерів, які транспортують російську нафту, якщо Москва відмовиться від мирних переговорів.

Політик також висловив упевненість, що глава Білого дому підтримає підготовлений ним законопроект, який передбачає запровадження тарифів проти країн, які закуповують російську нафту, а також офіційне визнання Росії державою спонсором тероризму. Підставою для останнього, за словами сенатора, є депортація та викрадення тисяч українських дітей.

Грем зазначив, що його ініціативу вже підтримали 85 співавторів. У разі чергової відмови Кремля від діалогу він очікує, що президент США підпише документ, запровадить тарифи, зокрема проти Китаю як одного з покупців дешевої російської нафти, а також санкціонує вилучення суден із підсанкціонованими вантажами – на приклад дій щодо Венесуели.

Окремо сенатор наголосив на необхідності посилення військової допомоги Україні. На його думку, передача ракет Tomahawk дозволить Києву завдавати ударів по військових підприємствах на території Росії, де виробляються ракети та безпілотники, що, як вважає Грем, може суттєво послабити військовий потенціал РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" – чим закінчилися переговори з українською та російською делегаціями: Віткофф зробив заяву.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=EHJpBslEsig
