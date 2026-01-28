«Время идет»: Трамп снова пригрозил Ирану «масштабным уничтожением»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о скорой переброске крупного американского флота в направлении Ирана.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома пригрозил Тегерану мощной атакой в случае отказа от переговоров по ядерной программе. Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, в регион следует "огромная армада", возглавляемая авианосцем USS Abraham Lincoln. Этот флот по масштабам превышает группировку, ранее направленную в Венесуэлу.

"Она двигается быстро, с большой мощностью, энтузиазмом и целеустремленностью. Этот флот готов, желает и способен выполнить свою миссию со скоростью и насилием, если это будет необходимо. Мы надеемся, что Иран согласится на справедливое и равноправное соглашение без ядерного оружия. Время идет, и это очень важно", — написал Трамп.

При этом президент США напомнил о предыдущих военных действиях против Ирана, которые он назвал операцией "Северный молот".

"Я уже говорил Ирану: заключите соглашение. Они этого не сделали и произошло масштабное уничтожение. Следующая атака будет гораздо хуже. Не допускайте, чтобы это повторилось", – заявил Трамп.

Американский президент также подчеркнул, что ответственность за дальнейшее развитие событий лежит исключительно на иранской стороне.

Как сообщал портал "Комментарии", администрация президента США Дональда Трампа обратилась к европейским странам за разведданными о целях на территории Ирана.

Один из европейских чиновников отметил, что Вашингтон вряд ли нанесет удары по ядерным объектам, но может принять меры против руководителей организаций, ответственных за насилие на протестах в Иране. В то же время, по информации источников Politico, возможности США по поводу силового влияния на Иран существенно ограничены. Как отмечает издание, американские военные корабли и личный состав, когда-то находившиеся в распоряжении администрации президента США на Ближнем Востоке, были переброшены в Карибский бассейн.