Все-таки буде війна: які дані щодо Ірану США запросили у Європи
НОВИНИ

Все-таки буде війна: які дані щодо Ірану США запросили у Європи

WP пише про те, що США запросили у Європи розвіддані з метою в Ірані

14 січня 2026, 10:23
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до європейських країн за розвідданими про цілі на території Ірану. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Washington Post.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на європейські джерела ЗМІ зазначає, що представники адміністрації Трампа 12 січня попросили їхні країни поділитися розвідданими про можливі цілі на території Ірану.

Один із європейських чиновників зазначив, що Вашингтон навряд чи завдасть ударів по ядерних об'єктах, але може вжити заходів проти керівників організацій, відповідальних за насильство на протестах в Ірані.

Водночас, за інформацією джерел Politico, можливості США щодо силового впливу на Іран суттєво обмежені.

Як зазначає видання, американські військові кораблі та особовий склад, які колись були у розпорядженні адміністрації президента США на Близькому Сході, було перекинуто до Карибського басейну.

"Президент, як і раніше, може віддати наказ про завдання повітряного удару по керівництву Ірану або по військових об'єктах, але його вибір істотно скорочено навіть у порівнянні з червнем минулого року, коли США завдали удару по іранським ядерним об'єктам", — пише Politico.

Крім того, як зазначають журналісти, адміністрація Дональда Трампа має узгодити плани можливого застосування сили з Конгресом, що обмежує її можливості.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава Білого дому Дональд Трамп пообіцяв вжити "дуже рішучих заходів" у разі, якщо іранська влада почне стратити антиурядових протестувальників цього тижня. Про це повідомляє CBS News.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи США готують удари по Ірану: стало відомо, до чого схиляється Трамп.




Джерело: https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/01/13/trump-iran-military-options-nsc/
