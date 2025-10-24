logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Время вышло: куда Трамп срочно направляет американских военных

Трамп анонсировал наземную операцию в Венесуэле, возле страны замечены бомбардировщики

24 октября 2025, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение наземной операции американских войск на территории Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком. Как передает портал "Комментарии", в ходе своего выступления, которое транслировалось Белым домом, американский лидер заявил, что количество наркотиков, которые поступают в США по морю, сейчас составляет менее 5% от того, что было год назад. 

Время вышло: куда Трамп срочно направляет американских военных

Американские военные. Фото: из открытых источников

"У нас есть Мексиканский залив, и там очень мало лодок, очень-очень мало лодок. Честно говоря, даже рыболовных судов почти нет. Я не хочу наносить вред рыбной промышленности, но это оказалось настолько эффективным. Количество наркотиков, поступающих морем, сейчас составляет примерно 5% от того, что было год назад, даже меньше 5%", – сказал президент США.

Теперь наркотические вещества идут по суше, сказал Трамп. Однако Штаты планируют взяться за этот вопрос.

Дональд Трамп допустил, что он обратится в Сенат и Конгресс за поддержкой, но, скорее всего, у них не будет возражений. 

По словам Трампа, наркотические вещества в США убивают 300 тысяч человек в год.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп заинтриговал ответом, когда Путин сказал, что России новые санкции не страшны.

Также издание "Комментарии" сообщало – дождавшись снижения температуры и ухудшения погодных условий Россия начала усиленные массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Вчера такая атака привела к отключению электроэнергии в большей части Киева, а также в нескольких областях. Также были перебои с водоснабжением. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Telegraph".




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4e9yIddFxJA
