Время вышло: куда Трамп срочно направляет американских военных

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение наземной операции американских войск на территории Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком. Как передает портал "Комментарии", в ходе своего выступления, которое транслировалось Белым домом, американский лидер заявил, что количество наркотиков, которые поступают в США по морю, сейчас составляет менее 5% от того, что было год назад.

Американские военные. Фото: из открытых источников

"У нас есть Мексиканский залив, и там очень мало лодок, очень-очень мало лодок. Честно говоря, даже рыболовных судов почти нет. Я не хочу наносить вред рыбной промышленности, но это оказалось настолько эффективным. Количество наркотиков, поступающих морем, сейчас составляет примерно 5% от того, что было год назад, даже меньше 5%", – сказал президент США.

Теперь наркотические вещества идут по суше, сказал Трамп. Однако Штаты планируют взяться за этот вопрос.

Дональд Трамп допустил, что он обратится в Сенат и Конгресс за поддержкой, но, скорее всего, у них не будет возражений.

По словам Трампа, наркотические вещества в США убивают 300 тысяч человек в год.

