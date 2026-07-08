"Все, к чему он касается, умирает": в США заговорили о "проклятии Трампа"

После разгромного поражения сборной США от Бельгии со счетом 1:4 в 1/8 финала чемпионата мира-2026 в соцсетях с новой силой заговорили о "проклятии Трампа". Болельщики обратили внимание на ряд странных совпадений, увязывая спортивные неудачи американских команд с присутствием или публичными заявлениями президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Очередной всплеск к феномену возник после того, как перед турниром Трамп вмешался в историю с дисквалификацией нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Как оказалось, после обращения американского президента президент ФИФА Джанни Инфантино пересмотрел решение по красной карточке футболиста, что позволило ему сыграть в решающем матче. Однако, это не помогло американской команде, потерпевшей разгромное поражение от бельгийцев со счетом 1:4.

Именно такие случаи стали основой для популярной среди части болельщиков теории о "проклятии Трампа". Ее поклонники утверждают, что после появления президента США на спортивных мероприятиях или его прогнозов команды часто терпят неудачу.

В качестве примера приводят финальную серию НБА, когда Трамп посетил 8 июня матч "Нью-Йорк Никс". В тот вечер команда проиграла единственный домашний поединок серии. Болельщики "Никс" обвинили Трампа в том, что он наложил на команду "проклятие" и провели символический ритуал "очистки" арены с помощью шалфея. После этого команда снова начала побеждать.

Подобные истории упоминают и о других спортивных событиях. В частности, после визита Трампа на матч "Вашингтон Коммандерс" команда впоследствии потеряла шансы на выход в плей-офф. Также президент США ошибочно прогнозировал победы американцев на Кубке Райдера, в финале студенческого чемпионата по американскому футболу и Супербоуле, однако все эти прогнозы не оправдались.

В интернете Трамп подвергся критике после поражения США на Чемпионате мира по футболу, а один футбольный болельщик заявил на X, что "все, к чему касается Трамп, умирает".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Трамп оконфузился и не смог правильно произнести фамилию президента Польши.

Также "Комментарии" писали, как Трамп пошутил о "тройничках" со своими двумя сыновьями.