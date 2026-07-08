"Все, до чого він торкається, помирає": у США заговорили про "прокляття Трампа"

Після розгромної поразки збірної США від Бельгії з рахунком 1:4 в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 у соцмережах з новою силою заговорили про "прокляття Трампа". Уболівальники звернули увагу на низку дивних збігів, пов'язуючи спортивні невдачі американських команд із присутністю або публічними заявами президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Черговий сплеск до феномену виник після того, як перед турніром Трамп втрутився в історію з дискваліфікацією нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Як виявилося, після звернення американського президента президент ФІФА Джанні Інфантіно переглянув рішення щодо червоної картки футболіста, що дозволило йому зіграти у вирішальному матчі. Однак, це не допомогло американській команді, яка зазнала розгромної поразки від бельгійців з рахунком 1:4.

Саме такі випадки стали основою для популярної серед частини вболівальників теорії про "прокляття Трампа". Її прихильники стверджують, що після появи президента США на спортивних заходах або його прогнозів команди часто зазнають невдач.

Як приклад наводять фінальну серію НБА, коли Трамп відвідав 8 червня матч "Нью-Йорк Нікс". Того вечора команда програла єдиний домашній поєдинок серії. Вболівальники "Нікс" звинуватили Трампа в тому, що він наклав на команду "прокляття" та провели символічний ритуал "очищення" арени за допомогою шавлії. Після цього команда знову почала перемагати.

Схожі історії згадують і щодо інших спортивних подій. Зокрема, після візиту Трампа на матч "Вашингтон Коммандерс" команда згодом втратила шанси на вихід до плей-оф. Також президент США помилково прогнозував перемоги американців на Кубку Райдера, у фіналі студентського чемпіонату з американського футболу та на Супербоулі, однак усі ці прогнози не справдилися.

В інтернеті Трамп зазнав критики після поразки США на Чемпіонаті світу з футболу, а один футбольний уболівальник заявив на X, що "все, до чого торкається Трамп, помирає".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Трамп оконфузився та не зміг правильно вимовити прізвище президента Польщі.

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