Все вирішиться за лічені дні: у Білому домі терміново обговорюють новий сценарій проти Ірану

Президент США Дональд Трамп вже найближчими днями проведе екстрені консультації з ключовою командою з національної безпеки щодо можливих військових дій проти Ірану. Як повідомляє Axios, Білий дім дедалі серйозніше розглядає силовий сценарій на тлі фактичного провалу дипломатичних переговорів із Тегераном.

За даними американських чиновників, Трамп, як і раніше, розраховує домогтися угоди, яка б дозволила зупинити ескалацію і уникнути великої війни на Близькому Сході. Однак влада Ірану не готова приймати більшість вимог Вашингтона і відмовляється йти на суттєві поступки у питанні своєї ядерної програми. Саме це знову повернуло до порядку денного варіант військового втручання.

Джерела стверджують, що вже у вівторок Трамп має намір зібрати у Ситуаційному центрі Білого дому головних представників силового блоку США, щоб обговорити можливі варіанти дій проти Ірану. Йтиметься як про прямі удари, так і про більш масштабну операцію за участю союзників Вашингтона.

При цьому обговорення тривають не вперше. За інформацією Axios, ще в суботу Трамп провів закриту зустріч у своєму гольф-клубі в штаті Вірджинія, де разом із членами команди нацбезпеки аналізував ситуацію навколо Ірану та подальші кроки США.

На зустрічі були присутні віце-президент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо та директор ЦРУ Джон Раткліфф.

Крім того, у неділю Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Головною темою переговорів також стала ситуація навколо Ірану, що може свідчити про координацію дій між Вашингтоном і Тель-Авівом на тлі напруги, що стрімко зростає в регіоні.

