Все вирішиться за лічені дні: у Білому домі терміново обговорюють новий сценарій проти Ірану
Все вирішиться за лічені дні: у Білому домі терміново обговорюють новий сценарій проти Ірану

Переговори заходять у глухий кут, Тегеран відмовляється поступатися за ядерною програмою, а в оточенні Трампа все голосніше говорять про силовий варіант

18 травня 2026, 07:01
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп вже найближчими днями проведе екстрені консультації з ключовою командою з національної безпеки щодо можливих військових дій проти Ірану. Як повідомляє Axios, Білий дім дедалі серйозніше розглядає силовий сценарій на тлі фактичного провалу дипломатичних переговорів із Тегераном.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними американських чиновників, Трамп, як і раніше, розраховує домогтися угоди, яка б дозволила зупинити ескалацію і уникнути великої війни на Близькому Сході. Однак влада Ірану не готова приймати більшість вимог Вашингтона і відмовляється йти на суттєві поступки у питанні своєї ядерної програми. Саме це знову повернуло до порядку денного варіант військового втручання.

Джерела стверджують, що вже у вівторок Трамп має намір зібрати у Ситуаційному центрі Білого дому головних представників силового блоку США, щоб обговорити можливі варіанти дій проти Ірану. Йтиметься як про прямі удари, так і про більш масштабну операцію за участю союзників Вашингтона.

При цьому обговорення тривають не вперше. За інформацією Axios, ще в суботу Трамп провів закриту зустріч у своєму гольф-клубі в штаті Вірджинія, де разом із членами команди нацбезпеки аналізував ситуацію навколо Ірану та подальші кроки США.

На зустрічі були присутні віце-президент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо та директор ЦРУ Джон Раткліфф.

Крім того, у неділю Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Головною темою переговорів також стала ситуація навколо Ірану, що може свідчити про координацію дій між Вашингтоном і Тель-Авівом на тлі напруги, що стрімко зростає в регіоні.

Джерело: https://www.axios.com/2026/05/17/trump-iran-warning-harder-strikes
