logo

BTC/USD

78381

ETH/USD

2192.8

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Это успех: Трамп похвастался ликвидацией главного террориста
commentss НОВОСТИ Все новости

Это успех: Трамп похвастался ликвидацией главного террориста

Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера ИГИЛ

16 мая 2026, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении одного из ключевых лидеров террористической группировки "Исламское государство" в ходе совместной операции американских и нигерийских сил. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Это успех: Трамп похвастался ликвидацией главного террориста

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома отметил, что ликвидированный Абу-Билал аль-Минуки был вторым по рангу командующим ИГИЛ в мире и считался "самым активным террористом в мире".

Дональд Трамп акцентировал, что смерть боевика "значительно ослабила" глобальные операции группировки. Он также заявил, что аль-Минуки больше не сможет "терроризировать народ Африки или помогать планировать операции, направленные против американцев".

Отдельно президент США поблагодарил правительство Нигерии за сотрудничество в проведении военной операции.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине сделал заявление, которое уже вызвало резонанс вокруг будущего Тайваня. Глава Белого дома подчеркнул, что не поддерживает официальное провозглашение независимости острова и намерен избежать прямого конфликта с Китаем.

Выступая перед журналистами по завершении двухдневного саммита, Трамп заявил, что не хочет эскалации вокруг Тайваня и считает угрозу войны крайне опасной. По его словам, США не стремятся к военному столкновению с КНР и заинтересованы в стабилизации отношений с Пекином. 

"Я не хочу, чтобы кто-то провозглашал независимость", — подчеркнул американский президент, комментируя будущее Тайваня.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп публично поддержал резонансное заявление лидера Китая Си Цзиньпина о том, что Соединенные Штаты были "нацией в упадке". Однако, по словам главы Белого дома, речь идет исключительно о периоде президентства Джо Байдена и предыдущей администрации демократов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/WhiteHouse/status/2055492189115789463/photo/1
Теги:

Новости

Все новости