Это успех: Трамп похвастался ликвидацией главного террориста

Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении одного из ключевых лидеров террористической группировки "Исламское государство" в ходе совместной операции американских и нигерийских сил. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что ликвидированный Абу-Билал аль-Минуки был вторым по рангу командующим ИГИЛ в мире и считался "самым активным террористом в мире".

Дональд Трамп акцентировал, что смерть боевика "значительно ослабила" глобальные операции группировки. Он также заявил, что аль-Минуки больше не сможет "терроризировать народ Африки или помогать планировать операции, направленные против американцев".

Отдельно президент США поблагодарил правительство Нигерии за сотрудничество в проведении военной операции.

