На Западе дали прямой ответ: получится ли у Трампа, как в Газе, завершить войну в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп во время своей речи в израильском Кнессете послал четкий месседж, что труднодостижимый мир в Украине является его следующим приоритетом. Однако, администрация США должна понять, что навязать свои условия и добиться мира в Украине возможно лишь в том случае, если Вашингтон продемонстрирует свою мощь. Об этом пишет главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Патон Уолш.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Обозреватель отмечает, вся проблема состоит в том, что американский лидер не имеет легких рычагов влияния на Владимира Путина, поэтому теперь должен доказать, что его угрозы применения силы, как экономической, так и физической, будут реализованы.
Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа сделали мощное заявление: что теперь ждет РФ, если Путин не прекратит войну.
Также издание "Комментарии" сообщало – именно таких заявлений и ждал Зеленский: что заявил Трамп о войне в Украине.