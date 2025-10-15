На Западе дали прямой ответ: получится ли у Трампа, как в Газе, завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп во время своей речи в израильском Кнессете послал четкий месседж, что труднодостижимый мир в Украине является его следующим приоритетом. Однако, администрация США должна понять, что навязать свои условия и добиться мира в Украине возможно лишь в том случае, если Вашингтон продемонстрирует свою мощь. Об этом пишет главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Патон Уолш.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Обозреватель отмечает, вся проблема состоит в том, что американский лидер не имеет легких рычагов влияния на Владимира Путина, поэтому теперь должен доказать, что его угрозы применения силы, как экономической, так и физической, будут реализованы.

"Это рискует подтолкнуть Трампа в направлении, которое Байден не решался продвигать. "Томагавки" могут постичь судьба "вторичных санкций" — чего-то, что предназначено только как угроза, а не как инструмент. Однако это, пожалуй, единственный полезный урок для Трампа — и это было мантрой его европейских союзников с самого начала. Кремль реагирует только на силу — на что-то, что физически блокирует ему путь. Чтобы одержать еще одну "мирную" победу, Трамп должен найти в себе силу и желание сделать то, чего он, кажется, боится от природы: физически противостоять Путину", — подытожил Уолш.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа сделали мощное заявление: что теперь ждет РФ, если Путин не прекратит войну.

Также издание "Комментарии" сообщало – именно таких заявлений и ждал Зеленский: что заявил Трамп о войне в Украине.



