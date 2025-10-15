Все-таки мир через силу: яку ініціативу Європи та України підтримують США

Досягти миру можливо завдяки сильним і реальним крокам, які противники поважають. Ініціатива щодо продажу американської зброї європейцям відповідає баченню президента США Дональда Трампа про реалізацію миру через силу. Таку заяву перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі зробив міністр війни Піт Гегсет.

Піт Гегсет. Фото: з відкритих джерел

Глава Пентагону підкреслив, що США сподіваються, що НАТО виявить "вогневу міць", оскільки після саміту Альянсу, який відбувся влітку в Гаазі, країни-члени почали виконувати зобов'язання, і незабаром ці зобов'язання перетворяться на нові можливості.

За його словами, частиною цього процесу є розпочата ініціатива PURL ("Список пріоритетних вимог України"), в рамках якої європейські країни купують американську зброю та передають Україні через НАТО, щоб досягти миру у війні.

"Якщо ми чогось навчилися за президенства Дональда Трампа, так це активної реалізації миру через силу. Ви добиваєтесь миру, коли ви сильні. Не тоді, коли ви маєте сильні слова чи вказуєте пальцем. Ви добиваєтесь цього, коли маєте сильні і реальні спроможності, які супротивники поважають. Я вірю, що НАТО це робить. Я вірю, що ініціатива PURL про це", — наголосив Гегсет.

Глава Пентагону очікує, що більше країн приєднаються до цієї ініціативи та зроблять власні внески для закупівлі у США зброї для України з метою мирного завершення конфлікту.

