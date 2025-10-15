Все-таки мир через силу: яку ініціативу Європи та України підтримують США

Рубрики
Досягти миру можливо завдяки сильним і реальним крокам, які противники поважають. Ініціатива щодо продажу американської зброї європейцям відповідає баченню президента США Дональда Трампа про реалізацію миру через силу. Таку заяву перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі зробив міністр війни Піт Гегсет.
Піт Гегсет. Фото: з відкритих джерел
Глава Пентагону підкреслив, що США сподіваються, що НАТО виявить "вогневу міць", оскільки після саміту Альянсу, який відбувся влітку в Гаазі, країни-члени почали виконувати зобов'язання, і незабаром ці зобов'язання перетворяться на нові можливості.
За його словами, частиною цього процесу є розпочата ініціатива PURL ("Список пріоритетних вимог України"), в рамках якої європейські країни купують американську зброю та передають Україні через НАТО, щоб досягти миру у війні.
Глава Пентагону очікує, що більше країн приєднаються до цієї ініціативи та зроблять власні внески для закупівлі у США зброї для України з метою мирного завершення конфлікту.
