«Все тотально проиграл»: российский идеолог Дугин назвал причины краха Трампа

Российский радикальный идеолог и сторонник Кремля Александр Дугин разразился острой критикой в адрес Дональда Трампа, констатировав его полный политический крах. По мнению ультранационалиста, американский политик не справился с вызовами, пойдя на полное сотрудничество с действующими элитами Вашингтона.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Причины крушения Трампа очевидны", — безапелляционно заявил российский философ, выделив три основных фактора его падения.

Среди них Дугин назвал попытки скрыть скандальные файлы Джеффри Эпштейна, в которых Трамп предположительно фигурировал лично, а также недальновидные шаги на Ближнем Востоке.

"Полная поддержка экстремистской политики Нетаньяху и война с Ираном, а также вытекающий из этого экономический и энергетический кризис", — перечисляет просчеты американского деятеля идеолог "рашизма".

По его убеждению, именно Тегеран вышел абсолютным победителем этого противостояния:

"Иран победил Трампа, как победило и правительство Нетаньяху".

Дугин уверен, что лидер республиканцев изменил своим начальным лозунгам, подвергся давлению и заключил соглашение с бывшими оппонентами внутри Соединенных Штатов.

"Трамп встал на сторону неоконов и сионистов, пошел на поводку у Глубинного государства и все тотально проиграл, — эмоционально констатирует кремлевский аналитик, добавляя известную пословицу: — Начал за здравие, кончил за упокой".

Главной же ошибкой Трампа, по версии Дугина, стало отторжение радикального крыла его собственного движения.

"По дороге он успел оскорбить и унизить своих верных и преданных поклонников — настоящих MAGA , которые его и привели к власти", — подчеркнул россиянин, вспомнив Такера Карлсона, Марджори Тейлор Грин, Алекса Джонса и других медийных лиц.

Философ резюмировал, что из-за этого американский лидер остался один на один с деструктивными силами:

"С ним остались только самые слабоумные магатарды и иноагенты, действующие в интересах совсем другого государства".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что предварительные результаты выборов в США уже дают большинство демократам в Сенате.