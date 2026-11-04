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Недилько Ксения
Российский радикальный идеолог и сторонник Кремля Александр Дугин разразился острой критикой в адрес Дональда Трампа, констатировав его полный политический крах. По мнению ультранационалиста, американский политик не справился с вызовами, пойдя на полное сотрудничество с действующими элитами Вашингтона.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Среди них Дугин назвал попытки скрыть скандальные файлы Джеффри Эпштейна, в которых Трамп предположительно фигурировал лично, а также недальновидные шаги на Ближнем Востоке.
По его убеждению, именно Тегеран вышел абсолютным победителем этого противостояния:
Дугин уверен, что лидер республиканцев изменил своим начальным лозунгам, подвергся давлению и заключил соглашение с бывшими оппонентами внутри Соединенных Штатов.
Главной же ошибкой Трампа, по версии Дугина, стало отторжение радикального крыла его собственного движения.
Философ резюмировал, что из-за этого американский лидер остался один на один с деструктивными силами:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что предварительные результаты выборов в США уже дают большинство демократам в Сенате.