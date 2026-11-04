«Все тотально програв»: російський ідеолог Дугін назвав причини краху Трампа

Російський радикальний ідеолог та прихильник Кремля Олександр Дугін вибухнув гострою критикою на адресу Дональда Трампа, констатувавши його повний політичний крах. На думку ультранаціоналіста, американський політик не впорався із викликами, пішовши на повне співробітництво з діючими елітами Вашингтона.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Причини краху Трампа очевидні", — безапеляційно заявив російський філософ, виділивши три головні чинники його падіння.

Серед них Дугін назвав спроби приховати скандальні файли Джеффрі Епштейна, у яких Трамп, імовірно, фігурував особисто, а також недалекоглядні кроки на Близькому Сході.

"Повна підтримка екстремістської політики Нетаньяху і війна з Іраном, а також економічна та енергетична криза, що випливає з цього", — перераховує прорахунки американського діяча ідеолог "рашизму".

На його переконання, саме Тегеран вийшов абсолютним переможцем із цього протистояння:

"Іран переміг Трампа, як переміг і уряд Нетаньяху".

Дугін упевнений, що лідер республіканців зрадив свої початкові гасла, піддався тиску та уклав угоду із колишніми опонентами всередині Сполучених Штатів.

"Трамп встав на бік неоконів та сіоністів, пішов на повідку у Глубинної держави і все тотально програв, — емоційно констатує кремлівський аналітик, додаючи відоме прислів'я: — Почав за здравіє, кінчив за упокій".

Головною ж помилкою Трампа, за версією Дугіна, стало відторгнення радикального крила його ж власного руху.

"По дорозі він устиг образити та принизити своїх найвірніших і найвідданіших прихильників — справжніх MAGA , які його і привели до влади", — підкреслив росіянин, згадавши Такера Карлсона, Марджорі Тейлор Грін, Алекса Джонса та інших медійних облич.

Філософ резюмував, що через це американський лідер залишився наодинці з деструктивними силами:

"З ним залишилися тільки найбільш слабоумні магатарди та іноагенти, які діють в інтересах зовсім іншої держави".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що попередні результати виборів у США вже дають більшість демократам у Сенаті.