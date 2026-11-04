«Все тотально програв»: російський ідеолог Дугін назвав причини краху Трампа

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Недилько Ксения
Російський радикальний ідеолог та прихильник Кремля Олександр Дугін вибухнув гострою критикою на адресу Дональда Трампа, констатувавши його повний політичний крах. На думку ультранаціоналіста, американський політик не впорався із викликами, пішовши на повне співробітництво з діючими елітами Вашингтона.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Серед них Дугін назвав спроби приховати скандальні файли Джеффрі Епштейна, у яких Трамп, імовірно, фігурував особисто, а також недалекоглядні кроки на Близькому Сході.
На його переконання, саме Тегеран вийшов абсолютним переможцем із цього протистояння:
Дугін упевнений, що лідер республіканців зрадив свої початкові гасла, піддався тиску та уклав угоду із колишніми опонентами всередині Сполучених Штатів.
Головною ж помилкою Трампа, за версією Дугіна, стало відторгнення радикального крила його ж власного руху.
Філософ резюмував, що через це американський лідер залишився наодинці з деструктивними силами:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що попередні результати виборів у США вже дають більшість демократам у Сенаті.