Все закончится: какое решение по Ирану Трамп обещает в считаные дни

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном скором прорыве в переговорах с Иран. По его словам, соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие один-два дня, а встреча переговорщиков ожидается в ближайшие выходные.

В интервью Axios Трамп подчеркнул, что Тегеран демонстрирует готовность к компромиссу. Он отметил, что иранская сторона заинтересована в диалоге и стремится к заключению договоренностей, которые могут снизить напряжение в регионе.

Тем не менее, по данным источников, окончательное соглашение пока не гарантировано. Стороны действительно приблизились к согласованию краткого мирного плана, однако ряд принципиальных вопросов остается открытым. Среди них – условия контроля за ядерной программой и механизмы выполнения обязательств.

Обсуждаемый пакет может включать размораживание около 20 миллиардов долларов иранских активов в обмен на отказ от запасов обогащенного урана и введение моратория на его дальнейшее производство. При этом Трамп дал понять, что морская блокада сохранится до момента подписания соглашения, хотя он поддерживает открытие стратегического пролива для международного судоходства.

Со своей стороны, Тегеран заявил о намерении открыть пролив еще до завершения режима прекращения огня, действующего до 21 апреля, однако детали реализации этого шага остаются неясными.

Глава Белого дома также подчеркнул, что потенциальная сделка должна гарантировать безопасность Израиль и обеспечить ему сильные позиции на выходе из конфликта. Одновременно он призвал израильскую сторону прекратить удары по Ливан, назвав дальнейшую эскалацию недопустимой.

Несмотря на эти заявления, напряженность сохраняется: незадолго до интервью израильский беспилотник нанес удар по югу Ливана. По информации источников, часть израильского руководства выступает против компромисса с Ираном, однако их возможности могут быть ограничены позицией Вашингтона.

