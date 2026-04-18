Усе закінчиться: яке рішення щодо Ірану Трамп обіцяє за лічені дні

Президент США Дональд Трамп заявив про можливий швидкий прорив у переговорах з Іраном. За його словами, угода може бути досягнута вже в найближчі один-два дні, а зустріч переговорників очікується найближчими вихідними.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю Axios Трамп наголосив, що Тегеран демонструє готовність до компромісу. Він зазначив, що іранська сторона зацікавлена в діалозі і прагне укладання домовленостей, які можуть знизити напругу в регіоні.

Проте, за даними джерел, остаточна угода наразі не гарантована. Сторони справді наблизилися до погодження короткого мирного плану, проте низка принципових питань залишається відкритим. Серед них – умови контролю за ядерною програмою та механізми виконання зобов'язань.

Пакет, що обговорюється, може включати розморожування близько 20 мільярдів доларів іранських активів в обмін на відмову від запасів збагаченого урану і введення мораторію на його подальше виробництво. При цьому Трамп дав зрозуміти, що морська блокада збережеться до моменту підписання угоди, хоча підтримує відкриття стратегічної протоки для міжнародного судноплавства.

Зі свого боку Тегеран заявив про намір відкрити протоку ще до завершення режиму припинення вогню, що діє до 21 квітня, проте деталі реалізації цього кроку залишаються неясними.

Глава Білого дому також наголосив, що потенційна угода має гарантувати безпеку Ізраїль та забезпечити йому сильні позиції на виході з конфлікту. Водночас він закликав ізраїльську сторону припинити удари по Лівану, назвавши подальшу ескалацію неприпустимою.

Незважаючи на ці заяви, напруженість зберігається: незадовго до інтерв'ю ізраїльський безпілотник завдав удару на південь Лівану. За інформацією джерел, частина ізраїльського керівництва виступає проти компромісу з Іраном, проте їхні можливості можуть бути обмежені позицією Вашингтона.

