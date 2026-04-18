logo

BTC/USD

77163

ETH/USD

2409.44

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Иран жестко ответил Трампу: этот ультиматум никогда не будет выполнен
commentss НОВОСТИ Все новости

Иран жестко ответил Трампу: этот ультиматум никогда не будет выполнен

Иран опроверг заявление Трампа о передаче запасов обогащённого урана в США

18 апреля 2026, 07:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Иран официально опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что якобы Тегеран готов передать ядерные материалы Соединенным Штатам. Глава МИД обвинили американского президента во лжи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Jerusalem Post".

Иран. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Ирана Эсмаил Багаи заявил, что передача урана даже не является предметом переговоров. Чиновник назвал слова лидера США попыткой выдать желаемое за действительное.

"Обогащенный Ираном уран никуда не будет передан; передача урана в Соединенные Штаты не была для нас вариантом", — отметил Бахаи.

Сам Трамп во время выступления в Аризоне заявил, что намерен вывезти иранский высокообогащенный уран с помощью экскаваторов. Американский президент постоянно называет этот уран "ядерной пылью" после атак Вашингтона на объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо летом 2025 года.

"Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем ее вместе с Ираном, используя много экскаваторов. И мы вывезем (ядерные материалы, — ред.) в США", — сказал Трамп.

Он также акцентировал, что Тегеран "не получит в обмен никаких денег". Также американский лидер не исключил возможности продолжения войны, если "сделка" с Ираном будет сорвана.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с иранской стороной повысил голос на переговорщиков и затем охрип. Как передает портал "Комментарии", об этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил в эфире телеканала Fox News. 

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп публично признал, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не на Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп заявил во время общения с представителями масс-медиа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-893381
Теги:

Новости

Все новости