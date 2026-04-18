Иран жестко ответил Трампу: этот ультиматум никогда не будет выполнен

Иран официально опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что якобы Тегеран готов передать ядерные материалы Соединенным Штатам. Глава МИД обвинили американского президента во лжи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Jerusalem Post".

Топ-дипломат Ирана Эсмаил Багаи заявил, что передача урана даже не является предметом переговоров. Чиновник назвал слова лидера США попыткой выдать желаемое за действительное.

"Обогащенный Ираном уран никуда не будет передан; передача урана в Соединенные Штаты не была для нас вариантом", — отметил Бахаи.

Сам Трамп во время выступления в Аризоне заявил, что намерен вывезти иранский высокообогащенный уран с помощью экскаваторов. Американский президент постоянно называет этот уран "ядерной пылью" после атак Вашингтона на объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо летом 2025 года.

"Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем ее вместе с Ираном, используя много экскаваторов. И мы вывезем (ядерные материалы, — ред.) в США", — сказал Трамп.

Он также акцентировал, что Тегеран "не получит в обмен никаких денег". Также американский лидер не исключил возможности продолжения войны, если "сделка" с Ираном будет сорвана.

