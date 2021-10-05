Всего через два дня после установки: в США осквернили памятник Джорджу Флойду (ВИДЕО)



















В Соединённых Штатах Америки осквернили памятник Джорджу Флойду. Об этом сообщает издание BBC.

В США осквернили памятник Джорджу Флойду. Фото: скриншот из видео

Инцидент произошел в американском городе Нью-Йорк. Сообщается, что неизвестный правонарушитель облил краской памятник всего через несколько дней после того, как его установили на Юнион-сквер. На данный момент волонтеры пытаются привести скульптуру в порядок.

Как стало известно, инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как злоумышленник на скейтборде смешивает краску, затем разбрызгивает её на памятник и скрывается с места событий.

Отмечается, что это уже второй раз, когда оскверняют памятник Джорджу Флойду. Ранее вандалы разрисовали мемориал установленный в Бруклине.

Для справки: Джордж Флойд скончался в больнице после того, как его задержали правоохранители. Мужчине прижали коленом шею к асфальту и удерживали в таком положении более семи минут. После убийства афроамериканца в десятках американских городов вспыхнули многочисленные акции протеста.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Соединённых Штатах школьную учительницу подозревают в многократном сексе с несовершеннолетним. Согласно данным СМИ, их отношения начались в августе после того, как женщина отправила сообщение подростку, в котором призналась в своих чувствах. После этого они начали встречаться. Отец школьника увидел, что женщина отправляет фотографии интимного характера его сыну.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Донецкой области судили злоумышленника, который изнасиловал малолетнюю. Мужчина напал на свою жертву посреди улицы, угрозами затащил за сарай и там надругался.

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