В США школьная учительница регулярно занималась сексом с 14-летним учеником

В Соединённых Штатах Америки школьную учительницу арестовали за интимную связь с учеником. Об этом сообщает издание Факты.

В США учительница вступала в половую связь с подростком. Фото: Я и Закон

Инцидент произошел в американском штате Флорида. Как стало известно, сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнюю школьную учительницу, которая преподавала детям актерское мастерство. Женщину обвиняют в многократном сексе с 14-летним учеником.

Согласно данным СМИ, интимные отношение между женщиной и подростком предположительно начались в августе этого года. Учительница прислала школьнику сообщение, в котором призналась в своих чувствах к нему.

После этого пара начала регулярно встречаться. Сообщается, что иногда подозреваемая забирала ребёнка после тренировок и они занимались сексом в её автомобиле. Также они обменивались фотографиями интимного характера в переписках.

Фотографии в сообщениях увидел отец подростка.

Отмечается, что задержанная проработала в учебном заведении четыре года. В 2017 году она была признана "лучшей учительницей-новичком".

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