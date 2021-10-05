logo
Русский Українська

BTC/USD

50004.55

ETH/USD

3451.86

LTC/USD

172.91

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США школьная учительница регулярно занималась сексом с 14-летним учеником
commentss НОВОСТИ Все новости

В США школьная учительница регулярно занималась сексом с 14-летним учеником

Отец подростка увидел в его телефоне интимные фото учительницы

сегодня, 14:36
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки школьную учительницу арестовали за интимную связь с учеником. Об этом сообщает издание Факты. 

В США школьная учительница регулярно занималась сексом с 14-летним учеником

В США учительница вступала в половую связь с подростком. Фото: Я и Закон

Инцидент произошел в американском штате Флорида. Как стало известно, сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнюю школьную учительницу, которая преподавала детям актерское мастерство.  Женщину обвиняют в многократном сексе с 14-летним учеником.

Согласно данным СМИ, интимные отношение между женщиной и подростком предположительно начались в августе этого года. Учительница прислала школьнику сообщение, в котором призналась в своих чувствах к нему. 

После этого пара начала регулярно встречаться. Сообщается, что иногда подозреваемая забирала ребёнка после тренировок и они занимались сексом в её автомобиле. Также они обменивались фотографиями интимного характера в переписках. 

Фотографии в сообщениях увидел отец подростка. 

Отмечается, что задержанная проработала в учебном заведении четыре года. В 2017 году она была признана "лучшей учительницей-новичком". 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в США на мужчину напала летучая мышь. Пенсионер рассказал, что однажды он проснулся и увидел, как она кусает его за шею. После случившегося мужчина начал испытывать частые головные боли, а также другие проблемы со здоровьем. Спустя месяц пострадавший умер. Медики взяли пробу его крови и провели анализ. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в США мужчина выиграл крупную сумму в лотерею и утонулОбналичить деньги Грегори Джарвис не смог, поскольку у него отсутствовала карта страхования. Мужчина подал заявку на получение карты. Ответа победитель так и не дождался.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://world.fakty.ua/ru/386488-v-ssha-byvshaya-luchshaya-uchitelnica-goda-arestovana-za-mnogokratnyj-seks-s-14-letnim-uchenikom
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ