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Встреча, которая может все переиграть в мире: кого Трамп ждет с визитом в США

Трамп анонсировал визит главы КНР в США

30 июля 2025, 07:15 comments1131
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава КНР Си Цзиньпин собирается приехать в Соединенные Штаты для очень важной встречи и переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил в интервью для Breitbart News.

Встреча, которая может все переиграть в мире: кого Трамп ждет с визитом в США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как утверждает Трамп, глава КНР настойчиво добивается личной встречи с ним в ближайшее время, и это может произойти уже в этом году. При этом Дональд Трамп пока не знает, будет ли он принимать китайского лидера в Белом доме, либо же сам отправиться в Пекин.

"(Си – ред.) хочет, чтобы я поехал туда (в Китай – ред.), и он собирается приехать (в США – ред.)", — заявил Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп подтвердил свой возможный визит в Китай и назвал ключевое условие официального визита. Об этом американский лидер написал в Truth Social.

"Фейковые новости сообщают, что я ищу "саммит" с президентом Китая Си. Это неправда, я ничего не ищу", — написал Дональд Трамп. 

Он также подчеркнул, что, возможно, поедет в Китай, но это будет только по приглашению президента Си, которое было продлено.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что Китай называет Россию своим другом и партнером, Пекину не нужна безоговорочная победа Владимира Путина. Китаю также невыгодно поражение России в войне в Украине, но и тоже не нужна. Выгоднее всего для Китая – бесконечная изнурительная война, которая максимально ослабит Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель "The Hill" Александр Дж. Мотыль. 

Обозреватель отмечает, вопреки утверждениям китайских дипломатов о том, что США сейчас представляют для Китая наибольшую проблему, на самом деле это Россия.




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Источник: https://www.breitbart.com/politics/2025/07/29/exclusive-president-trump-xi-jinping-wants-me-to-go-to-china-well-most-likely-be-going-and-maybe-this-year/
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