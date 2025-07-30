Встреча, которая может все переиграть в мире: кого Трамп ждет с визитом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава КНР Си Цзиньпин собирается приехать в Соединенные Штаты для очень важной встречи и переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил в интервью для Breitbart News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как утверждает Трамп, глава КНР настойчиво добивается личной встречи с ним в ближайшее время, и это может произойти уже в этом году. При этом Дональд Трамп пока не знает, будет ли он принимать китайского лидера в Белом доме, либо же сам отправиться в Пекин.

"(Си – ред.) хочет, чтобы я поехал туда (в Китай – ред.), и он собирается приехать (в США – ред.)", — заявил Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп подтвердил свой возможный визит в Китай и назвал ключевое условие официального визита. Об этом американский лидер написал в Truth Social.

"Фейковые новости сообщают, что я ищу "саммит" с президентом Китая Си. Это неправда, я ничего не ищу", — написал Дональд Трамп.

Он также подчеркнул, что, возможно, поедет в Китай, но это будет только по приглашению президента Си, которое было продлено.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что Китай называет Россию своим другом и партнером, Пекину не нужна безоговорочная победа Владимира Путина. Китаю также невыгодно поражение России в войне в Украине, но и тоже не нужна. Выгоднее всего для Китая – бесконечная изнурительная война, которая максимально ослабит Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель "The Hill" Александр Дж. Мотыль.

Обозреватель отмечает, вопреки утверждениям китайских дипломатов о том, что США сейчас представляют для Китая наибольшую проблему, на самом деле это Россия.



