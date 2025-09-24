logo

Встреча Мелании Трамп и Елены Зеленской: цинические слова из США
Встреча Мелании Трамп и Елены Зеленской: цинические слова из США

Мелания Трамп и Елена Зеленская провели короткое вежливое приветствие на Генассамблее ООН. Советник первой леди США объяснил, что встреча не носила официальный характер.

24 сентября 2025, 10:00
На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась короткая неформальная встреча между первой леди США Меланией Трамп и супругой президента Украины Еленой Зеленской. По словам советника Мелании, Марка Бекмана, этот жест носил исключительно вежливый характер и не предусматривал официальный двусторонний разговор.

Встреча Мелании Трамп и Елены Зеленской: цинические слова из США

Мелания Трамп и Елена Зеленская провели неформальную встречу. Фото из открытых источников

Первая леди США Мелания Трамп принимала жен мировых лидеров на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, где объявила о создании новой коалиции по благосостоянию детей и безопасности искусственного интеллекта. После своей речи Мелания сразу покинула комнату, не поздоровавшись со своими коллегами. Впоследствии Зеленскую заметили у лифта, где она ждала несколько минут, вероятно, встречи с первой леди США.

Советник Мелании Марк Бекман приуменьшил любое значение встречи с Еленой Зеленской, заявив, что она состоялась только по вежливости супруги президента США и не влияет на американскую политику в отношении Украины.

"Правда в том, что Зеленская несколько раз обращалась к Мелании, чтобы договориться о встрече, но двусторонней встречи не было. Ничего официального нет. Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поприветствует, но нет ни одного запланированного предметного разговора или встречи", — сказал Бекман перед встречей Мелании и Зеленской.

Ранее Мелания писала Владимиру Путину, поднимая вопросы тяжелого положения украденных Россией украинских детей. В ответ Елена Зеленская передала письмо Мелании Трамп.

Хотя точное количество украденных остается неясным, но, по официальным сведениям Национального информационного бюро, с начала полномасштабного вторжения российские агенты принудительно вывезли 19 546 украинских детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Мелании Трамп на письмо от Зеленской об украинских детях.

Также "Комментарии" писали, что с Дональдом и Меланией Трамп произошел конфуз на Генассамблее ООН.



Источник: https://edition.cnn.com/2025/09/23/politics/melania-trump-united-nations-olena-zelenska
