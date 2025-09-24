logo_ukra

Зустріч Меланії Трамп і Олени Зеленської: цинічні слова з США
commentss НОВИНИ Всі новини

Зустріч Меланії Трамп і Олени Зеленська: цинічні слова з США

Меланія Трамп і Олена Зеленська провели коротке ввічливе привітання на Генасамблеї ООН. Радник першої леді США пояснив, що зустріч не мала офіційного характеру.

24 вересня 2025, 10:00
Автор:
avatar

Slava Kot

На полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбулася коротка неформальна зустріч між першою леді США Меланією Трамп та дружиною президента України Оленою Зеленською. За словами радника Меланії, Марка Бекмана, цей жест носив виключно ввічливий характер і не передбачав офіційної двосторонньої розмови.

Зустріч Меланії Трамп і Олени Зеленська: цинічні слова з США

Меланія Трамп і Олена Зеленська провели неформальну зустріч. Фото з відкритих джерел

Перша леді США Меланія Трамп приймала дружин світових лідерів на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, де оголосила про створення нової коаліції з питань добробуту дітей та безпеки штучного інтелекту. Після своєї промови Меланія одразу залишила кімнату не привітавшись зі своїми колегами. Згодом Зеленську помітили біля ліфта, де вона чекала кілька хвилин, ймовірно, на зустріч з першою леді США.

Радник Меланії Марк Бекман применшив будь-яке значення зустрічі з Оленою Зеленською, заявивши, що вона відбулася лише з ввічливості дружини президента США та не впливає на американську політику щодо України.

"Правда в тому, що пані Зеленська кілька разів зверталася до Меланії, щоб домовитися про зустріч, але двосторонньої зустрічі не було. Нічого офіційного немає. Оскільки наша перша леді дуже ввічлива, вона сьогодні привітається, але немає жодної запланованої предметної розмови чи зустрічі", — сказав Бекман перед зустріччю Меланії та Зеленської.

Раніше Меланія писала Володимиру Путіну, порушуючи питання тяжкого становища викрадених Росією українських дітей. У відповідь Олена Зеленська передала листа Меланії Трамп.

Хоча точна кількість викрадених дітей залишається неясною, але за офіційними відомостями Національного інформаційного бюро з початку повномасштабного вторгнення російські агенти примусово вивезли 19 546 українських дітей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Меланії Трамп на лист від Зеленської про українських дітей.

Також "Коментарі" писали, що з Дональдом та Меланією Трамп стався конфуз на Генасамблеї ООН.



Джерело: https://edition.cnn.com/2025/09/23/politics/melania-trump-united-nations-olena-zelenska
