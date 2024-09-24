Встреча Трампа и Зеленского может так и не состояться: в чем причина

Еще перед визитом в США президент Украины Владимир Зеленский публично сообщал, что планировал встретиться с Дональдом Трампом, чтобы представить ему свой план победы и услышать его видение завершения войны. Президент Украины говорил, что его команда находится в тесном контакте с командой Трампа, согласовываются все дали перед встречей. В то же время, как стало известно "Reuters", встреча между Трампом и Зеленским до сих пор не назначена.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Несмотря на то, что на прошлой неделе Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским, пока он будет в стране, по словам людей, близких к бывшему президенту, встреча не назначена", — пишет издание.

Зеленский во время визита в США посетил оружейный завод в Пенсильвании вместе с губернатором-демократом Джошем Шапиро, союзником Гаррис. И, как пишет Reuters, это вызвало возмущение некоторых соратников Трампа.

Между тем, зная, что президент Украины уже находится в США Дональд Трамп сделал хамское заявление в адрес Владимира Зеленского. Кандидат в президенты США от Республиканской партии назвал Зеленского "лучшим продавцом в истории". Свое заявление политик объяснил тем, что якобы после каждого визита в США украинский лидер возвращается "с 60 миллиардами долларов".

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — самый крупный продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", — сказал Трамп во время митинга в понедельник в Пенсильвании.

Экс-президент США заявил, что Зеленский якобы "сильно" хотел, чтобы его оппонент-демократ Камала Гаррис победила на выборах. Республиканец повторил тезис о том, что он попытается подтолкнуть Украину и Россию к переговорному столу, если одержит победу на выборах.

"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому и президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие", — высказался Дональд Трамп.



