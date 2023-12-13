Встреча Зеленского и Байдена: СМИ обратили внимание на изменение слов президента США

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в США, где встретился с президентом Джо Байденом. Американские СМИ заметили, что Байден в своей речи сменил риторику о помощи Украине.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото из открытых источников

Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, Джо Байден пообещал и дальше помогать Украине в войне против России и похвалил американцев за поддержку.

"Американский народ может и должен быть невероятно гордым… США продолжит поставлять Украине важное оружие и оборудование, пока сможет", — заявил Байден и добавил, что США "хочет, чтобы Украина выиграла войну".

На эти слова обратили внимание американские СМИ и указывают, что в риторике Байдена произошло изменение помощи Украине.

CNN. "Этот комментарий показывает тонкое, но заслуживающее внимания изменение публичных сообщений от президента, ранее заявившего, что США будут поддерживать страну в защите от российского вторжения "столько, сколько потребуется", — пишет

Американское издание указывает, что такие слова Байдена показывают более прагматичный подход президента США в отношении будущего Украины. CNN пишет, что предположительно Конгресс США не сможет до конца года принять решение о пакете помощи Украине, а помощь после президентских выборов в США в 2024 году неопределенна в случае прихода к власти Дональда Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден рассказал, какой "рождественский подарок" Конгресс США может сделать российскому диктатору Владимиру Путину.

Также "Комментарии" писали, может ли США вынудить Россию пойти на мирные переговоры с Украиной. В Кремле отреагировали на такие идеи.