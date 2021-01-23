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Главная Новости Мир США Вторая часть марлезонского балета: Сенат США согласовал сроки импичмента Трампу
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Вторая часть марлезонского балета: Сенат США согласовал сроки импичмента Трампу

Трамп оказался перед реальной угрозой импичмента уже во второй раз

сегодня, 11:03
Автор:

Павел Зинченко
Согласно решению, о котором объявили в пятницу лидеры Сената США, второй процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа начнется 8 февраля. Лидер сенатского большинства Чак Шумер, штат Нью-Йорк, и лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл согласовали сроки сделки после того, как 13 января Палата представителей Конгресса США объявила Трампу импичментом за подстрекательство к восстанию в Капитолии США неделей ранее.
Ранее в тот же день Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, штат Калифорния, заявили, что статья об импичменте будет отправлена ​​в Сенат в понедельник, что официально инициирует судебный процесс.
Законодатели обсуждали сроки судебного разбирательства, при этом МакКоннелл утверждал, что судебный процесс необходимо отложить до середины февраля, чтобы дать Трампу время для подготовки, а некоторые демократы говорят, что отсрочка судебного разбирательства даст Сенату время для утверждения президента.
Заявление с требованием импичмента будет представлено ​​в Сенате в понедельник, когда менеджеры по импичменту Палаты представителей или законодатели, которым поручено представить дело против Трампа, предоставят его Сенату. На следующий день сенаторы будут приведены к присяге перед судом по импичменту. У Трампа и демократов будут следующие две недели, чтобы представить свои первоначальные аргументы, а судебный процесс начнется 8 февраля.
Сроки, когда Палата представителей передаст статью об импичменте, оставались неизвестны, поскольку Сенат перешел с республиканского на демократический контроль и работал над быстрым утверждением нескольких кандидатов в кабинет Байдена. Шумер и МакКоннелл также продолжали обсуждать соглашение о разделении власти, поскольку палата делится поровну, и рамки того, как будет проходить судебное разбирательство.
Как сообщало издание "Комментарии", стал известен размер президентской пенсии Трампа.

Вторая часть марлезонского балета: Сенат США согласовал сроки импичмента Трампу

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Источник: https://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/01/22/trump-impeachment-article-arrives-senate-monday-setting-up-trial/6670285002/
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